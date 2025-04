Kaufland Challenge 2025 v Piešťanoch: Slovensko podľahlo Nemecku 2:3

Slovenská hokejová reprezentácia zaznamenala tretiu prehru za sebou. V úvodnom zápase Kaufland Challenge 2025 v Piešťanoch podľahla Nemecku 2:3, keď stratila dvojgólový náskok. Ďalší súboj proti rovnakému súperovi je na programe vo štvrtok od 18.00 h.



Slovákov čakajú okrem duelov proti Nemcom ešte ďalšie dva dvojzápasy v rámci prípravy na MS. Počas budúceho týždňa (24. a 25. apríla) si zmerajú sily v Porube s úradujúcimi majstrami sveta Čechmi. Prípravu na šampionát vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu uzavrú dvoma domácimi súbojmi s Francúzmi vo Zvolene (2. a 3. mája).

Kaufland Challenge 2025 v Piešťanoch:



Slovensko - Nemecko 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)



Góly: 19. Kukuča (Krajčovič), 20. Lantoši - 27. Kälble (Schinko), 52. Ehl, 59. Ehl (Krämmer). Rozhodcovia: Crman, Žák - Durmis, D. Konc ml., vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2430 divákov.



Slovensko: Rybár - Žiak, Ivan, Laurenčík, Hlaváč, Romaňák, Petrovický, Královič, Golian - Lantoši, Krištof, Kašlík - Faško-Rudáš, Sukeľ, Nemec - Čajkovič, Roman, Hrehročák - Kukuča, Minárik, Krajčovič



Nemecko: Hungerecker - Fohrler, Kälble, Bittner, Ugbekile, Zimmermann, Klein, Wirt, Karrer - Kastner, Hager, Krämmer - Ehl, Samanski, Hede - Rieder, Pfaffengut, Varejcka - Schinko, Brunnhuber, Kinder

Slováci mali aktívny vstup do zápasu. Viackrát sa dokázali udržať na puku v útočnom pásme a ohroziť brankára Hungereckera, no bez gólového efektu. Až v závere tretiny dokázali skórovať hneď dvakrát. Do dobrých príležitostí sa dostal v prvej časti Kukuča, ktorý v 19. minúte zužitkoval prihrávku Krajčoviča spoza brány a poslal domácich do vedenia. Štyri sekundy pred koncom úvodného dejstva si vychutnal obranu hostí Lantoši a nekompromisne zavesil - 2:0.



Šance si vypracoval slovenský výber aj v úvode prostrednej časti. Jedným či dvoma gólmi mohol uzavrieť duel, namiesto toho v 27. minúte znížil Kälble. Vyrovnanie mal na hokejke v úvode tretieho dejstva Pfaffengut, v úniku však namieril iba do lapačky Rybára. Na opačnej strane mohli Slováci odskočiť na rozdiel dvoch gólov, ale strelu Hrehorčáka zlikvidoval Hungerecker. Hostia dokázali vyrovnať v 52. minúte, keď strela Ehla prepadla Rybárovi a puk veľmi tesne preťal bránkovú čiaru. Vo vlastnom oslabení mohol rozhodnúť dve minúty pred koncom Kašlík, ktorý zakončoval prečíslenie dvoch proti jednému. Na druhej strane však Nemci využili presilovku, keď rozhodol svojim druhým presným zásahom v stretnutí Ehl.

hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Vladimír Országh, tréner SR: „Nás v prvom rade mrzí výsledok. Najmä v prvej polovici zápasu sme boli aktívni. Na druhej strane si musíme ustrážiť záver, tam bol zbytočný faul a strata puku. Také veci sa nám môžu na MS vypomstiť. To sú detaily, na ktorých musíme pracovať a byť v nich lepší. Celkovo hru hodnotím pozitívne až na výsledok. Chceme sa zlepšovať od zápasu k zápasu. Určite sme boli lepší ako vo Švajčiarsku, výkon bol omnoho lepší. Chceme sa od toho odraziť a zajtra v tom pokračovať.“



Adam Žiak, obranca SR: „Ak by som to mal porovnať so zápasmi vo Švajčiarsku, určite sme nastúpili lepšie. Robili sme malé veci dobre, v prvej tretine nám to vychádzalo. Musíme však premieňať šance, čo napokon aj rozhodlo a Nemci otočili zápas.“



Róbert Lantoši, útočník SR a autor jedného gólu: „Mali sme niekoľko šancí v prvej tretine, ktoré sme mali využiť. Treba ich využívať, pretože nás to vie potrestať, aj nás to potrestalo. Je dôležité, aby brankár nič nevidel. Ja som sa snažil pri mojom góle potiahnuť ho cez os, aby to mal čo najťažšie. Matej Kašlík tam stál výborne a zapadlo to tam.“