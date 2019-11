Exsmerák Borguľa bude na kandidovať za Sme rodina, lídrom je Kollár

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.11.2019 (Webnoviny.sk) - Lídrom kandidátky hnutia Sme rodina do parlamentných volieb 2020 bude jeho predseda Boris Kollár. Dvojkou je neúspešný prezidentský kandidát Milan Krajniak a tretie miesto patrí Petre Krištúfkovej. Nasleduje predseda poslaneckého klubu Peter Pčolinský a prvú päťku uzatvára Ľudovít Goga. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval predseda hnutia.Za Sme rodina bude v parlamentných voľbách kandidovať aj neúspešný kandidát na starostu Starého Mesta Martin Borguľa. Na kandidátke mu patrí desiate miesto. Borguľa v minulom roku odišiel zo strany Smer-SD.Politické strany, hnutia a koalície musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra. Voľby sa budú konať 29. februára 2020.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vo štvrtok odovzdala svoju kandidačnú listinu na ministerstve vnútra. Predseda strany Richard Sulík oznámil, že číslom deväť bude prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec. Na prvých miestach mal byť pôvodne aj bývalý šéf RTVS Václav Mika. Z kandidátky však odstúpil.