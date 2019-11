Paška: Potrebovali sme definovať postoj NR k prijímaniu dohovoru Úniou

Na snímke kandidát na europoslanca Jaroslav Paška (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS, ktorí predložili uznesenie k Istanbulskému dohovoru, tvrdia, že bolo potrebné vytvoriť právny rámec, ktorý by definoval postoj NR SR k procesu potenciálneho prijímania tohto dohovoru Európskou úniou (EÚ). Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol jeden z predkladateľov uznesenia Jaroslav Paška (SNS).Podstatou rokovania pléna o uznesení nebolo to, či Slovensko prehodnocuje stanovisko k Istanbulskému dohovoru, alebo či hľadá nejaké nové informácie, myslí si Paška. "priblížil poslanec.Proces môže byť podľa Pašku veľmi komplikovaný, ale môže skončiť aj tým, žeŠtvrtkové rozhodnutie pléna pripomína podľa Pašku vláde, že už v marci NR SR rozhodla o tom, že ratifikačný proces je prakticky ukončený a že NR SR nedáva súhlas na to, aby bol dohovor ratifikovaný.skonštatoval poslanec.Poslanec Robert Fico (Smer-SD) novinárom povedal, že postoj Smeru-SD k Istanbulskému dohovoru bol dlhodobo známy. "" skonštatoval.Slovenský parlament vo štvrtok prijal uznesenie, na základe ktorého nesúhlasí s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazaná Istanbulským dohovorom. Nesúhlasí tiež s tým, aby EÚ pristúpila k tomuto dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení.Z uznesenia tiež vyplýva, že NR SR žiada vládu, aby postupovala voči inštitúciám EÚ a Rady Európy v súlade s týmto uznesením" a vyplývajú z Istanbulského dohovoru na právny poriadok SR.V marci tohto roka prijal parlament uznesenie, ktorým sa SR nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).