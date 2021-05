Extraligové kluby chcú založiť vlastnú súťaž, Slovan a Michalovce túto iniciatívu odmietli

Tipos novú súťaž nepodporí

Nekorektný a nezodpovedný krok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Väčšina klubov hokejovej extraligy plánuje založenie vlastnej súťaže, na ktorú nebude mať dosah Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) . Informáciu priniesol podcast na webe tyzden.sk "V marci a apríli formálne založili tzv. Profesionálnu hokejovú ligu (PHL), ktorá bude úplne mimo zväzu. A tá liga si tak, ako to bolo pred rokmi, bude robiť svoje finančné a ďalšie kroky. Isté je, že to opäť zase nebude transparentné, doplatia na to hráči a v konečnom dôsledku aj diváci a celý slovenský hokej," komentoval Štefan Hríb v spomenutom podcaste Týždeň s týždňom.Do tejto iniciatívy odmietli zapojiť spomedzi extraligistov iba HC Slovan Bratislava HK Dukla Ingema Michalovce , teda dvaja zo štyroch semifinalistov tohtosezónnej edície play-off.Podľa tyzden.sk do novej súťaže v prípade jej oficiálneho zriadenia nevstúpi aktuálny hlavný partner extraligy. "Tipos nebude podporovať tú druhú ligu, ak v nej nebude Slovan Bratislava," uviedol Š. Hríb v podcaste.Informácie potvrdili aj SZĽH, Slovan Bratislava či Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) , ktorá združuje väčšinu extraligistov."Prebiehajú rokovania a o ich výsledkoch vás budeme informovať oficiálnou cestou," uviedla šéfka APHK Aneta Büdiová na webe sport.sk, vyjadril sa tiež bratislavský klub: "HC Slovan je rozhodnutý podporiť silný SZĽH, aj keď ostatné kluby vytvoria od SZĽH nezávislú PHL."SZĽH tento krok vníma ako nekorektný a nezodpovedný. "Bez akejkoľvek diskusie kluby oznámili plány na založenie vlastnej ligy, ktorá sa bude riadiť vlastnými pravidlami novozaloženého občianskeho združenia PHL. Nemôžeme však akceptovať formu, ktorú predstavitelia tejto iniciatívy zvolili. Nápadne to pripomína situáciu spred roka, keď akcionári spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. ju poslali do likvidácie, založili novú spoločnosť APHK, a.s. a dnes už existuje ďalšie občianske združenie - PHL. Takéto konanie považujeme za nezodpovedné a hazardujúce s dôverou našich dlhoročných partnerov a najmä fanúšikov hokeja," znie časť stanoviska SZĽH na webe sport.sk