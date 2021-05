Slovenské volejbalistky senzačne postúpili na majstrovstvá Európy, rozhodla výhra nad Čiernou Horou (video)

Mali dobrú motiváciu

Na majstrovstvách boli v roku 2019

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské volejbalistky sa po dvoch rokoch a celkovo po piaty raz v histórii predstavia na majstrovstvách Európy . Postup spečatili suverénne a v najkratšom možnom čase.Na druhom turnaji kvalifikačnej D-skupiny v Nitre zvíťazili nad tímom Čiernej Hory 3:0 (14, 10, 23) a so štyrmi víťazstvami a 12 bodmi už majú istotu, že obsadia jednu z dvoch postupových priečok. V piatok a sobotu ich ešte zhodne od 20.30 h čakajú súboje s Kosovom a Fínskom."Som spokojný s tým, že sme splnili cieľ. V treťom sete sme poľavili v koncentrácii, nevyšli nám niektoré striedania. Napokon sme to však zvládli a aj tu sa ukázala naša sila. Ešte nekončíme, chceme zabojovať aj o majstrovstvá sveta," vyhlásil Marco Fenoglio , taliansky tréner slovenskej ženskej reprezentácie, na webe SVF."Každý vedel, aký dôležitý je tento zápas. Mali sme dobrú motiváciu. Všetci to zobrali vážne. Som rada, že sme vyhrali 3:0 a ušetrili sily na ďalšie dni. Od zápasu k zápasu hráme lepšie. Ak robíme málo chýb a tlačíme súpera na servise, tak sa nám hrá lepšie a hráme pekný volejbal," skonštatovala nahrávačka a zároveň kapitánka Sloveniek Barbora Koseková Tohtoročný európsky šampionát volejbalistiek sa uskutoční od 18. augusta do 4. septembra v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku. Žreb je na programe o necelý týždeň vo štvrtok 20. mája v Belehrade. "Každá z nás, ktorá bola pred dvoma rokmi na domácich ME, si to užila naplno. Atmosféra a všetko okolo boli perfektné. Veľmi sa tešíme na ďalší veľký šampionát," podotkla smečiarka Karolína Fričová.Slovenky sa zatiaľ naposledy predstavili na majstrovstvách Európy na prelome augusta a septembra 2019 v domácom prostredí. A v Bratislave to vtedy bola oslava volejbalu.Slovenské reprezentantky postúpili do osemfinále, kde nestačili na vtedajšie vicemajsterky sveta Talianky 0:3. Tento zápas na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave naživo videlo 6430 divákov, čo bola rekordná návšteva na volejbale na Slovensku. Majsterkami Európy sa neskôr stali Srbky, Talianky si vybojovali bronz.