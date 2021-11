Extrémizmus a radikalizmus nemá v demokratickej spoločnosti miesto, minister Naď si uctil pamiatku obetí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Verejnosť by mala dať podľa ministra obrany SR Jaroslava Naďa (OĽaNO) najavo, že extrémizmus a radikalizmus v demokratickej spoločnosti nemá miesto. Uviedol to pri príležitosti 32. výročia Nežnej revolúcie pri Pamätníku popravených a umučených politických väzňov komunizmu na cintoríne v bratislavskej Vrakuni, kde sa v stredu uskutočnila pietna spomienka.Ako informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková, pamiatku týchto obetí si položením venca uctil aj Naď.„Toto miesto a pamiatka na všetky obete komunistického režimu sú bolestivou spomienkou, ktorá je spätá so 17. novembrom. Uctime si tých, ktorých odvaha predčila strach a obavy z vyjadrenia vlastného názoru,“ povedal Naď s apelom na spoločnosť, aby si nikdy neprestala vážiť a ctiť slobodu, demokraciu a mier. Tie podľa neho nie sú a nikdy nesmú byť samozrejmosťou.Doplnil, že konanie každého by malo prispieť k budúcnosti bez strachu. Ľudia by mali dať najavo, že extrémizmus a radikalizmus v demokratickej spoločnosti nemá miesto.