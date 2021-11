O post sudcu Všeobecného súdu EÚ nemá nikto záujem, Mazák vyhlásil už piate voľby

Sudca sa hľadá už roky

Patakyovej uškodila francúzština

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR už po piatykrát hľadá kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Predseda súdnej rady Ján Mazák opätovne vyhlásil voľby, ktoré by sa mali uskutočniť 27. januára 2022.Oprávnení navrhovatelia môžu predkladať kandidátov na tieto funkcie do 7. januára 2022 do 15:00. Súdna rada o tom informovala na svojej internetovej stránke.„Slovenská republika sa opakovane potýka s problémom obsadiť významné funkcie sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Z dôvodu, že súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na tieto posty, predseda súdnej rady Ján Mazák musel zrušiť v poradí už štvrté voľby,“ vysvetlila rada.Slovensko nedokáže obsadiť post dodatočného sudcu Všeobecného súdu v Luxemburgu od roku 2016. Naposledy poradný výbor Rady EÚ neodporučil Martinu Jánošikovú, ktorej chýbal dostatok rokov praxe vo vysokých sudcovských alebo právnických pozíciách.Na súd poslalo Slovensko okrem nej aj ďalších štyroch kandidátov, zakaždým však neúspešne. Najprv neuspela Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka. Po nej neuspel ani expolitik Radoslav Procházka, ktorému poradný súdny výbor vyčítal nedostatočný morálny kredit.Ivan Rumana nepochodil pre slabú vedomosť o prejednávanej agende. Slovensko vyslalo aj Michala Kučeru, no ani jeho poradný výbor neodporučil. Slovensko je tak v počte neúspešných pokusov „rekordérom". Teraz hrozí, že Slovensko nedokáže obsadiť ani post sudcu Všeobecného súdu EÚ, ktorý by mal nahradiť súčasného sudcu Juraja Schwarcza. Tomu uplynie mandát 31. augusta 2022.