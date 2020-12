Extrémizmus má na mladých veľký dosah a protiextrémistická koncepcia eviduje aj nárast nenávistných prejavov

Podchytenie na školách

Nárast nenávistných prejavov

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - Konštantné napádanie demokratických spoločenských noriem extrémistickými skupinami má veľký dosah na mladých ľudí. Konštatuje to Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024.Dokument vypracovaný Ministerstvom vnútra SR (MV SR) sa momentálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.„Mladí ľudia podliehajú negatívnej stereotypizácii či bagatelizovaniu problematiky extrémizmu zo strany väčšinovej verejnosti, čo má za následok normalizáciu takýchto vyjadrení či konaní a to často napriek ich vysoko intolerantnému a nenávistnému charakteru. Príkladom tohto vplyvu je napríklad tendencia prvovoličov nasledovať názory ponúkajúce krajné, priam až extrémne riešenia sociálno-ekonomických problémov v SR,” uvádza sa v dokumente.Veľmi znepokojujúcim zistením v rámci Európy podľa MV SR je, že trendy v získavaní prívržencov sa postupne presúvajú aj na pôdu vysokých škôl, a preto je aj v kontexte slovenského školstva potrebné nepodceniť obdobné riziko a snažiť sa mu predchádzať už pri prvých náznakoch rizikového/intolerantného správania a postojov jednotlivcov, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami.Uplynulé roky tiež podľa materiálu priniesli značný nárast online aj offline nenávistných prejavov a úpadok verejnej diskusie, vplyvom ktorých okrem nárastu násilných extrémistických prejavov a prehlbovania neznášanlivosti dochádza k snahe oslabiť základné hodnoty demokracie v Európskej únii.„Európska komisia aj z tohto dôvodu apeluje na potrebu efektívnejšieho boja proti ilegálnemu extrémistickému a nenávistnému obsahu online, nakoľko práve internet poskytuje priestor na uplatňovanie slobody prejavu, ktorú dokáže využívať aj extrémistická scéna okrem iného na tvorbu a šírenie zavádzajúcich informácií (dezinformácií) vrátane využívania falošných správ (z anglického jazyka „fake news“) či sprisahaneckých/konšpiračných teórií,” dodáva rezort vnútra.