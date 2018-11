Extrémne počasie v Taliansku si vyžiadalo už najmenej 30 obetí

Pohľad na zaplavenú oblasť, v ktorej prišli o život 9 ľudia v talianskom meste Casteldaccia neďaleko Palerma 4. novembra 2018. Potápači v nedeľu po silnom daždi vytiahli deväť tiel zo zaplaveného domu na Sicílii. Hasičský zbor uviedol, že matka, otec, deti a starí rodičia boli nájdení v dome v meste Casteldaccia, v blízkosti sicílskeho hlavného mesta Palermo. Podľa miestnych médií pochádzali obete z dvoch rodín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 4. novembra (TASR) - Dvanásť ľudí zahynulo v sobotu na talianskom ostrove Sicília, ktorý postihli bleskové záplavy. Medzi obeťami sú aj deviati členovia dvoch rodín, ktorí sa v mestečku Casteldaccia ležiacom juhovýchodne od Palerma zišli na spoločnej večeri, informovali svetové agentúry.Telá deviatich ľudí našli potápači v dome zatopenom riekou Milicia rozvodnenou prívalovým dažďom. Medzi obeťami sú deti vo veku jeden až 15 rokov, ako aj dospelí vo veku 32-65 rokov.Tragédii podľa agentúry AGI len o vlások unikli traja členovia jednej rodiny. Jedným z nich je majiteľ domu Giuseppe Giordano, ktorému sa podarilo vyliezť na strom.povedal novinárom Giordano. Jeho manželka, dve ďalšie deti, jeho rodičia, brat a sestra zomreli.Ďalšou obeťou počasia na Sicílii sa stal 44-ročný muž, ktorého našli mŕtveho v aute neďaleko mestečka Vicari; jeho spolujazdec je nezvestný. V regióne Agrigente prišli o život muž a žena, ktorých vozidlo uviazlo v záplavách.Záchranári pátrajú po lekárovi, ktorý v blízkosti mesta Corleone počas búrky opustil svoje auto a chcel sa dostať pešo do tamojšej nemocnice, kde pracuje.Na Sicíliu boli v nedeľu vyslaní vojaci, aby skontrolovali stav ciest. Tento stredomorský ostrov postihli záplavy už začiatkom tohto týždňa, pričom starostovia mnohých obcí nariadili zavrieť školy, verejné parky a podchody.Úrady zároveň začali vyšetrovanie s cieľom zistiť, či domy postavené v blízkosti rieky Milicia spĺňajú zákonné bezpečnostné normy.Sicíliu navštívil v nedeľu aj taliansky premiér Giuseppe Conte, ktorý zvolal na budúci týždeň zasadanie vlády s cieľom vyčleniť finančné prostriedky na pomoc postihnutým oblastiam.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini si obraz o situácii urobil v provincii Belluno. Pri tejto príležitosti kritizovalpredchádzajúcich vlád. Terajšia vláda urobí podľa neho všetko pre to, aby pomohla, pričom dúfa, že opäť neprídu listy z Bruselu s výčitkou, že míňa príliš veľa peňazí.Extrémy počasia trápia Taliansko od začiatku tohto týždňa a vyžiadali si najmenej 30 obetí. Najviac postihnutý je sever krajiny a oblasť okolo Benátok. V šiestich regiónoch zostáva v platnosti výstraha najvyššieho stupňa pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.Asi 100.000 hektárov lesov na severovýchode Talianska v oblasti Dolomitov zdecimoval silný vietor, ktorý sa vo štvrtok prehnal regiónom Benátsko.povedal jeho guvernér Luca Zaia.Turistami vyhľadávané Benátky museli odolávať vetru s rýchlosťou až do 180 kilometrov za hodinu.Počasie v Taliansku sa má zlepšiť až v polovici budúceho týždňa.