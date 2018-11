Za rast cien energií podľa P. Žigu môže burza, podľa Ľ. Galka vláda

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. novembra (TASR) - Ceny elektriny a plynu rastú podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) z objektívnych dôvodov, akým je vývoj na burze. Povedal to v diskusii TV Markíza Na telo. Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko (SaS), naopak, tvrdí, že ceny by boli nižšie bez politických zásahov, akými sú nepriame dotácie pre Hornonitrianske bane.konštatoval Žiga, podľa ktorého vláda zasiahla a ceny preto porastú len o nevyhnutné náklady, aby elektrárne a plynárne neboli stratové. Očakáva, že ceny elektriny porastú o 6 až 7 % a ceny plynu o 6 %. Pre priemernú domácnosť teda mesačné náklady narastú o jedno euro až šesť eur podľa spôsobu vykurovania.Opozičný poslanec má však iný názor. Uznáva, že ceny na burze rastú, no Slováci podľa neho platia príliš veľa napríklad preto, že vláda dotuje Hornonitrianske bane.uviedol. Upozornil tiež, že ceny energií boli na Slovensku vysoké aj v minulosti, keď boli ceny na burzách nižšie.konštatoval Galko.Minister hospodárstva na margo Hornonitrianskych baní povedal, že pred zrušením dotácií treba nájsť alternatívu pre 15.000 ľudí, ktorí sú na ťažbu uhlia naviazaní. Vláda na tom podľa jeho slov pracuje.priblížil.Politici diskutovali aj o novootvorenej automobilke v Nitre. Podľa Galka sú vládne investície do nej nefér voči ľuďom na východnom Slovensku.povedal. Minister hospodárstva naznačil, že vláda nemala pri umiestnení automobilky na výber. Upozornil tiež, že Európska komisia celú investíciu kontrolovala a povedala, že je to v poriadku.