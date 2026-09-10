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10. septembra 2026

Extrémne počasie vyháňa deti zo škôl, najviac ohrozené sú dievčatá, varuje UNICEF


Tagy: Klimatická zmena Silné búrky Školská dochádzka vlna horúčav Záplavy Zatváranie škôl

Detský fond OSN upozornil, že klimatické katastrofy zvyšujú riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky, detských sobášov aj chudoby. Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou ...



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gettyimages 471519633 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Detský fond OSN upozornil, že klimatické katastrofy zvyšujú riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky, detských sobášov aj chudoby.


Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou vlani narušili vzdelávanie viac ako 171 miliónov žiakov a študentov v 106 krajinách a územiach.

Detský fond OSN (UNICEF) vo štvrtok upozornil, že najväčšiemu riziku predčasného ukončenia vzdelávania čelia dievčatá.

„Dievčatá sú vystavené väčšiemu riziku, že zo školy odídu, keď klimatické katastrofy prerušia vyučovanie alebo školy zatvoria,“ uviedol UNICEF.

Dievčatá musia viac pomáhať


Poškodené školy a hygienické zariadenia, vysídlenie či strata príjmov rodiny podľa organizácie často znamenajú, že dievčatá musia viac pomáhať v domácnosti alebo zabezpečovať vodu.

„Tieto tlaky môžu zvýšiť aj riziko detských sobášov a dievčatám sťažiť návrat do tried po opätovnom otvorení škôl.“

Búrky, záplavy, horúčavy


Najčastejšou príčinou výpadkov boli búrky, ktoré zasiahli 109 miliónov študentov. Povodne ovplyvnili najmenej 70 miliónov a horúčavy približne 50 miliónov.

UNICEF zároveň upozornil, že výsledky nemožno priamo porovnávať s rokom 2024, keď organizácia uvádzala takmer 250 miliónov zasiahnutých detí. Medzitým totiž zmenila metodiku výpočtu.

Miliarda detí


Približne miliarda detí žije podľa UNICEF-u v krajinách s veľmi vysokým rizikom klimatických a environmentálnych otrasov.

Strata vzdelania môže počas ich života viesť k výpadku príjmov vo výške najmenej 200 miliárd dolárov (približne 172 miliárd eur).

Organizácia preto vyzvala vlády, aby viac investovali do škôl schopných odolávať extrémnemu počasiu. „Vzdelávacie systémy v najchudobnejších krajinách často nemajú zdroje potrebné na ochranu vyučovania počas klimatických kríz,“ konštatuje analýza.

 


Zdroj: SITA.sk - Extrémne počasie vyháňa deti zo škôl, najviac ohrozené sú dievčatá, varuje UNICEF © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Klimatická zmena Silné búrky Školská dochádzka vlna horúčav Záplavy Zatváranie škôl
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