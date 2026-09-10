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10. septembra 2026
Extrémne počasie vyháňa deti zo škôl, najviac ohrozené sú dievčatá, varuje UNICEF
Detský fond OSN upozornil, že klimatické katastrofy zvyšujú riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky, detských sobášov aj chudoby. Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Detský fond OSN upozornil, že klimatické katastrofy zvyšujú riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky, detských sobášov aj chudoby.
Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou vlani narušili vzdelávanie viac ako 171 miliónov žiakov a študentov v 106 krajinách a územiach.
Detský fond OSN (UNICEF) vo štvrtok upozornil, že najväčšiemu riziku predčasného ukončenia vzdelávania čelia dievčatá.
„Dievčatá sú vystavené väčšiemu riziku, že zo školy odídu, keď klimatické katastrofy prerušia vyučovanie alebo školy zatvoria,“ uviedol UNICEF.
Poškodené školy a hygienické zariadenia, vysídlenie či strata príjmov rodiny podľa organizácie často znamenajú, že dievčatá musia viac pomáhať v domácnosti alebo zabezpečovať vodu.
„Tieto tlaky môžu zvýšiť aj riziko detských sobášov a dievčatám sťažiť návrat do tried po opätovnom otvorení škôl.“
Najčastejšou príčinou výpadkov boli búrky, ktoré zasiahli 109 miliónov študentov. Povodne ovplyvnili najmenej 70 miliónov a horúčavy približne 50 miliónov.
UNICEF zároveň upozornil, že výsledky nemožno priamo porovnávať s rokom 2024, keď organizácia uvádzala takmer 250 miliónov zasiahnutých detí. Medzitým totiž zmenila metodiku výpočtu.
Približne miliarda detí žije podľa UNICEF-u v krajinách s veľmi vysokým rizikom klimatických a environmentálnych otrasov.
Strata vzdelania môže počas ich života viesť k výpadku príjmov vo výške najmenej 200 miliárd dolárov (približne 172 miliárd eur).
Organizácia preto vyzvala vlády, aby viac investovali do škôl schopných odolávať extrémnemu počasiu. „Vzdelávacie systémy v najchudobnejších krajinách často nemajú zdroje potrebné na ochranu vyučovania počas klimatických kríz,“ konštatuje analýza.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne počasie vyháňa deti zo škôl, najviac ohrozené sú dievčatá, varuje UNICEF © SITA Všetky práva vyhradené.
Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou vlani narušili vzdelávanie viac ako 171 miliónov žiakov a študentov v 106 krajinách a územiach.
Detský fond OSN (UNICEF) vo štvrtok upozornil, že najväčšiemu riziku predčasného ukončenia vzdelávania čelia dievčatá.
„Dievčatá sú vystavené väčšiemu riziku, že zo školy odídu, keď klimatické katastrofy prerušia vyučovanie alebo školy zatvoria,“ uviedol UNICEF.
Dievčatá musia viac pomáhať
Poškodené školy a hygienické zariadenia, vysídlenie či strata príjmov rodiny podľa organizácie často znamenajú, že dievčatá musia viac pomáhať v domácnosti alebo zabezpečovať vodu.
„Tieto tlaky môžu zvýšiť aj riziko detských sobášov a dievčatám sťažiť návrat do tried po opätovnom otvorení škôl.“
Búrky, záplavy, horúčavy
Najčastejšou príčinou výpadkov boli búrky, ktoré zasiahli 109 miliónov študentov. Povodne ovplyvnili najmenej 70 miliónov a horúčavy približne 50 miliónov.
UNICEF zároveň upozornil, že výsledky nemožno priamo porovnávať s rokom 2024, keď organizácia uvádzala takmer 250 miliónov zasiahnutých detí. Medzitým totiž zmenila metodiku výpočtu.
Miliarda detí
Približne miliarda detí žije podľa UNICEF-u v krajinách s veľmi vysokým rizikom klimatických a environmentálnych otrasov.
Strata vzdelania môže počas ich života viesť k výpadku príjmov vo výške najmenej 200 miliárd dolárov (približne 172 miliárd eur).
Organizácia preto vyzvala vlády, aby viac investovali do škôl schopných odolávať extrémnemu počasiu. „Vzdelávacie systémy v najchudobnejších krajinách často nemajú zdroje potrebné na ochranu vyučovania počas klimatických kríz,“ konštatuje analýza.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne počasie vyháňa deti zo škôl, najviac ohrozené sú dievčatá, varuje UNICEF © SITA Všetky práva vyhradené.
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