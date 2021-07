Extrémny športovec ako prvý prešiel za deň na bicykli viac ako tisíc kilometrov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.7.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsky extrémny športovec Christoph Strasser ako prvý človek na svete prešiel viac ako 1000 km na bicykli počas 24 hodín. V Zeltwegu napriek nepriazni počasia a silnému dažďu absolvoval počas jedného dňa presne 1026,215 km a dosiahol pritom priemernú rýchlosť 42,75 km/h.Pri svojom úspešnom pokuse prekonal 12 svetových rekordov. Počas poslednej hodiny musel Strasser pre defekt raz zosadnúť z bicykla, dvakrát sa prezliekol. Celková dĺžka prestávky bola počas 24 hodín iba dve minúty. Spálil 14 400 kalórií a priemerný pulz mal 136. "Nemal žiadne fyzické ťažkosti. Jeho telo to v pohode zvládlo,“ uviedol tréner Markus Kinzlbauer na portáli ORF."Som šťastný aj vďačný, že som to dokázal aj navzdory zlému počasiu. Vždy som sníval o tomto magickom limite. Teraz som si ten sen splnil," skonštatoval 38-ročný Strasser.Podľa šesťnásobného víťaza a zároveň rekordéra pretekov Race Across America bola základom úspechu správna koncepcia výživy. "Robím tento extrémny šport už 20 rokov a viem, že ak niečo nesmiem podceniť, tak je to stravovanie na bicykli," doplnil Strasser.