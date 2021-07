Koronavírus už je v Olympijskej dedine medzi športovcami, celý futbalový tím je v karanténe

Celé mužstvo JAR v karanténe

Situáciu majú pod kontrolou

18.7.2021 (Webnoviny.sk) - Prvýkrát sa objavila nákaza koronavírusom u športovcov, ktorí už boli nasťahovaní v Olympijskej dedine v Tokiu. Japonskí organizátori potvrdili pozitívne prípady dvoch futbalistov z tímu Juhoafrickej republiky.Ide o Thabisa Monyaneho a Kamoheloa Mahlatsiho. Z rovnakého tímu pochádza aj nakazený videoanalytik. Celé mužstvo JAR sa ocitlo v povinnej karanténe. Prvý zápas na OH 2020 by mali Juhoafričania odohrať už vo štvrtok 22. júla proti Japoncom. Informuje o tom portál ORF."Riziko udržujeme na minime. Je však pochopiteľné, že niekoľko prípadov sa ešte nájde,“ uviedol riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru pre olympijské hry Christophe Dubi. Rovnako potvrdil prípad nákazy u juhokórejského člena MOV Seung-min Rjua. Olympijský šampión v stolnom tenise z roku 2004 mal pozitívny test krátko po príchode do Tokia."Vstupná kontrola po prílete do Tokia zachytila pozitivitu aj u ďalšieho športovca," doplnil Dubi.Celkovo organizátori zaregistrovali v nedeľu v súvislosti s olympijskými hrami až desať nových infekcií. Päť dní pred slávnostným začiatkom hier celkový počet prípadov koronavírusu narástol na 55. "Veríme, že stále máme situáciu pod kontrolou,“ uviedol Hidemasa Nakamura, jeden z vedúcich predstaviteľov organizačného výboru OH 2020.