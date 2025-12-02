|
Utorok 2.12.2025
EY posilňuje svoju pozíciu na trhu akvizíciou spoločnosti ORIWIN, s.r.o.
Spoločnosť EY dnes oznámila akvizíciu spoločnosti ORIWIN, s.r.o., čím výrazne posilňuje svoju pozíciu na trhu a rozširuje svoje kompetencie v oblasti IT transformácií a implementácií. Tento strategický ...
2.12.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť EY dnes oznámila akvizíciu spoločnosti ORIWIN, s.r.o., čím výrazne posilňuje svoju pozíciu na trhu a rozširuje svoje kompetencie v oblasti IT transformácií a implementácií. Tento strategický krok je súčasťou dlhodobého plánu EY zameraného na rast a rozvoj inovatívnych riešení pre klientov.
Akvizícia spoločnosti ORIWIN, s.r.o., ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2025, umožní EY rozšíriť svoje schopnosti a zdroje v oblasti integrácií, umelej inteligencie pre podnikanie a ďalších inovácií v prostredí SAP – špecificky v oblasti SAP Business Technology Platform (SAP BTP), kľúčového komponentu pre úspešné transformácie SAP S/4HANA. EY týmto krokom ešte viac posilní svoje obchodné vzťahy a rozšíri spektrum ponúkaných služieb.
"Sme nadšení, že môžeme privítať spoločnosť ORIWIN, s.r.o., v spoločnosti EY," uviedol Marián Bíž, vedúci partner EY Slovensko. "Táto akvizícia predstavuje ďalší významný míľnik v našom raste a posilňuje našu schopnosť prinášať klientom ešte kvalitnejšie služby a inovatívne riešenia v oblasti technológií," dodáva Marián Bíž.
"Spojením našej expertízy a sily globálnej spoločnosti otvárame dvere k budúcnosti, kde cloudové riešenia, umelá inteligencia a pokročilé integrácie budú tvoriť základ pre inteligentné podnikanie. Naším spoločným cieľom je na Slovensku vybudovať kompetenčné centrum SAP technológií, ktoré bude motorom inovácií, automatizácie a digitálnej transformácie v celom regióne," uviedol Michal Pychtin, konateľ spoločnosti ORIWIN, s.r.o.
EY Slovensko sa zároveň stane regionálnym hubom pre okolité krajiny, pričom vznikne centrum excelentnosti pre oblasť SAP a technologických transformácií.
Táto akvizícia je súčasťou strategického plánu, ktorý kombinuje organický aj anorganický rast s cieľom upevniť pozíciu EY ako lídra v oblasti technológií a konzultácií. EY tak opätovne potvrdzuje svoj záväzok voči inováciám, excelentnosti a dlhodobému partnerstvu s klientmi.
