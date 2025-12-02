Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

EY posilňuje svoju pozíciu na trhu akvizíciou spoločnosti ORIWIN, s.r.o.


Tagy: Akvizícia PR

Spoločnosť EY dnes oznámila akvizíciu spoločnosti ORIWIN, s.r.o., čím výrazne posilňuje svoju pozíciu na trhu a rozširuje svoje kompetencie v oblasti IT transformácií a implementácií. Tento strategický ...



Zdieľať
new project 2 676x444 2.12.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť EY dnes oznámila akvizíciu spoločnosti ORIWIN, s.r.o., čím výrazne posilňuje svoju pozíciu na trhu a rozširuje svoje kompetencie v oblasti IT transformácií a implementácií. Tento strategický krok je súčasťou dlhodobého plánu EY zameraného na rast a rozvoj inovatívnych riešení pre klientov.


Akvizícia spoločnosti ORIWIN, s.r.o., ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2025, umožní EY rozšíriť svoje schopnosti a zdroje v oblasti integrácií, umelej inteligencie pre podnikanie a ďalších inovácií v prostredí SAP – špecificky v oblasti SAP Business Technology Platform (SAP BTP), kľúčového komponentu pre úspešné transformácie SAP S/4HANA. EY týmto krokom ešte viac posilní svoje obchodné vzťahy a rozšíri spektrum ponúkaných služieb.

"Sme nadšení, že môžeme privítať spoločnosť ORIWIN, s.r.o., v spoločnosti EY," uviedol Marián Bíž, vedúci partner EY Slovensko. "Táto akvizícia predstavuje ďalší významný míľnik v našom raste a posilňuje našu schopnosť prinášať klientom ešte kvalitnejšie služby a inovatívne riešenia v oblasti technológií," dodáva Marián Bíž.

"Spojením našej expertízy a sily globálnej spoločnosti otvárame dvere k budúcnosti, kde cloudové riešenia, umelá inteligencia a pokročilé integrácie budú tvoriť základ pre inteligentné podnikanie. Naším spoločným cieľom je na Slovensku vybudovať kompetenčné centrum SAP technológií, ktoré bude motorom inovácií, automatizácie a digitálnej transformácie v celom regióne," uviedol Michal Pychtin, konateľ spoločnosti ORIWIN, s.r.o.

EY Slovensko sa zároveň stane regionálnym hubom pre okolité krajiny, pričom vznikne centrum excelentnosti pre oblasť SAP a technologických transformácií.

Táto akvizícia je súčasťou strategického plánu, ktorý kombinuje organický aj anorganický rast s cieľom upevniť pozíciu EY ako lídra v oblasti technológií a konzultácií. EY tak opätovne potvrdzuje svoj záväzok voči inováciám, excelentnosti a dlhodobému partnerstvu s klientmi.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - EY posilňuje svoju pozíciu na trhu akvizíciou spoločnosti ORIWIN, s.r.o. © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akvizícia PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súdny proces s únoscom študentky Sone pokračuje, vypovedala rodina poškodenej aj znalec
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady, situácia v parlamente si vyžaduje okamžitú diskusiu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 