02. decembra 2025

Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady, situácia v parlamente si vyžaduje okamžitú diskusiu


Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni predsedov koaličných strán. ...



65435d5f4e338488282190 1 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni predsedov koaličných strán. Rokovanie sa má uskutočniť v utorok o 13:30 v priestoroch Národnej rady SR. Dôvodom návrhu na zavolanie koaličnej rady je aktuálne dianie v koalícii a v Národnej rade SR.


Situácia v koalícii aj v parlamente si vyžaduje otvorenú diskusiu za jedným stolom. Je v záujme občanov, aby koalícia postupovala zodpovedne, koordinovane a predvídateľne,“ uviedol Šutaj Eštok. Cieľom stretnutia je vyjasniť si postoje k aktuálnym otázkam, zlepšiť koordináciu medzi koaličnými partnermi a prijať spoločný postup v ďalších krokoch v parlamente.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady, situácia v parlamente si vyžaduje okamžitú diskusiu

