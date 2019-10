EYOF prispeje k infraštruktúre v B. Bystrici, Liba: Bude to unikátne

Jozef Liba, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. októbra (TASR) - Organizátori letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021 chcú predísť vzniku tzv. "bielych slonov". Podujatie sa na poslednú chvíľu presunulo z Košíc do Banskej Bystrice, no práve zmena dejiska ponúkla efektívnejšie rozmiestnenie športovísk s prísľubom budúceho využitia.V programe letného EYOF figuruje desať športov (atletika, basketbal, cyklistika, džudo, hádzaná, športová gymnastika, plávanie, tenis, triatlon, volejbal), z nich až sedem by sa mohlo uskutočniť v tesnej blízkosti. Podmienka však je, aby Európske olympijské výbory umožnili zaradenie plážového volejbalu namiesto volejbalu.povedal generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozef Liba.Člen organizačného výboru EYOF ďalej zdôraznil, že jedine usporiadanie podobných akcií ukáže, v akom stave sa nachádza športová infraštruktúra na Slovensku:Smutný príklad schátraného potenciálu je podľa Libu areál severských lyžiarskych disciplín v Štrbskom plese, kde sa uskutočnili majstrovstvá sveta v roku 1970:S názorom, že akcie majú pomáhať pri budovaní infraštruktúry, sa stotožňuje aj prezident Českého florbalu Filip Šuman. Florbal v Česku v uplynulých rokoch raketovo rozkvitol a jedným z vrcholov tejto cesty bol vlaňajší svetový šampionát. Dotiahli ho dokonca do pražskej O2 areny, ktorú pôvodne postavili pre hokejové MS 2004.Možnosť prezentovať sa pred väčším publikom je na Slovensku vďaka Zimnému štadiónu Ondreja Nepelu. Bratislavská aréna už poslúžila MS florbalistiek, šampionátu v karate či nedávno ME volejbalistiek. Tento rok zažila aj druhé MS v hokeji, no Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) dala najavo, že posledné, pokiaľ na Slovensku nepribudne minimálne rovnocenný stánok. A ten by potom takisto mohli využívať ďalšie športy.