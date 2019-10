ZLÁ SPRÁVA PRE SLOVAN: Strelec si zlomil nohu a čaká ho dlhá pauza

Na archívnej snímke David Strelec. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 16. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Dávid Strelec si v utorňajšom zápase kvalifikácie ME 2021 s Francúzskom (3:5) zlomil nohu a čaká ho približne dvojmesačná pauza.Osemnásťročný stredný útočník Slovana Bratislava nešťastne dopadol po jednom zo súbojov s francúzskymi protihráčmi a zlomil si holennú kosť na ľavej nohe. V 51. minúte ho vystriedal Martin Kovaľ. Strelec ešte predtým vyrovnal na 1:1 a trafil aj žrď.povedal Strelec pre futbalsfz.sk.Vyšetrenie v nemocnici odhalilo, že má zlomenú nohu.priblížil lekár reprezentácie do 21 rokov František Rigo.Strelcovi zlepšil náladu aspoň strelený gól do siete silných Francúzov: