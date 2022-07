EYOF: Slovákom sa 1. deň darilo, chodec Rosenbaum bol vo finále piaty a viacerí postúpili ďalej (foto)

Musel si odpykať trest

Vyšla jej dvojhra aj štvorhra

Darilo sa aj bedmintonistovi Poláčekovi

Koštálovi ušiel postup do finále

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v športovej chôdzi Lukáš Rosenbaum obsadil piate miesto vo finále na 5000 m chlapcov v prvý súťažný deň na Európskom olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici.Finálovú účasť si v pondelok vybojovali aj Lenka Gymerská v behu na 400 m a diaľkarka Ema Bendová. Tenistka Renáta Jamrichová postúpila do 2. kola vo dvojhre dievčat aj v zmiešanej štvorhre s Danielom Balaščákom."Keď som išiel do zóny pre odpykanie trestu, len som si hovoril, že musím súťaž dokončiť. Nezladil som sa dnes s technikou," uviedol Rosenbaum v deň svojich 15. narodenín, citoval ho oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru Pre nedodržanie techniky chôdze musel na 30 sekúnd zastaviť v trestnom boxe a potom pokračovať v pretekoch. Jeho výsledný čas v cieli bol 23:42,57 min.Jamrichová zdolala v 1. kole dvojhry dievčat Írku Rachel Deeganovú 6:1, 6:1 a v ďalšom kole sa stretne so Švajčiarkou Kristynou Paulovou."Hralo sa mi dobre, mala som kvalitný servis, v hre odzadu som si bola veľmi istá. Je však pravda, že mi súperka darovala veľa lôpt. Bol to celkom jednoduchý zápas. Budem sa snažiť odohrať každý zápas najlepšie ako viem. Mám veľkú radosť, že sa podujatie koná v domácom prostredí, nemusíme nikam cestovať. Je príjemné cítiť podporu od fanúšikov," povedala Jamrichová.V 1. kole zmiešanej štvorhry s Balaščákom zdolali arménsku dvojicu Ghazarianová, Gikiňanová 6:1, 6:0.Bendová zaznamenala v kvalifikácii skoku do diaľky dievčat výkon 564 cm, ktorý bol najlepší v jej B-skupine a postúpila do finále z celkového druhého miesta. Gymerská dosiahla v rozbehoch na 400 m dievčat tretí najlepší čas (56,10 s).Úspešný vstup do EYOF 2022 má za sebou aj bedmintonista Matúš Poláček, ktorý v prvom zápase 7. skupiny zdolal Lotyša Tomsa Salu 2:1 na sety. V skupine ešte odohrá ďalšie tri stretnutia.Zo slovenských plavcov sa najviac darilo Saumelovi Košťálovi, ktorý sa predstavil v semifinále na 100 m znak a obsadil konečnú 9. pozíciu."Stovka znak nie je moja najsilnejšia disciplína. Škoda, moje vystúpenie na domácom EYOF mohlo byť krajšie. Už sa sústredím na ďalšie štarty," skonštatoval Košťál, ktorý dosiahol čas 57,80 s a len o dve stotiny sekundy mu ušiel postup do finále. Terézia Horváthová sa dostala do semifinále na 200 m znak a skončila celkovo pätnásta (2:26,29 min).V kolektívnych športoch sa slovenským zástupcom nedarilo, dievčatá aj chlapci v hádzanej, basketbale a volejbale prehrali svoje úvodné duely.