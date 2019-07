EYOF: Tenistka Drugdová vypadla vo štvrťfinále, traja atléti do finále

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Baku 25. júla (TASR) - Traja slovenskí atléti postúpili v stredu do finálových bojov na 15. Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v azerbajdžanskom Baku. Šprintérka Viktória Forsterová si po šiestej priečke na stovke vybojovala už druhú účasť vo finále, keď vo svojom stredajšom rozbehu na 200 m skončila druhá časom 24,63 za víťazkou stovky Írkou Adelekeovou (24,36) a obe priamo postúpili do bojov o medaily.Filip Revaj sa kvalifikoval do finále na 800 m vďaka 3. miestu vo svojom rozbehu (1:56,13). V súťaži oštepárok sa medzi finálovú elitu dostala aj Petra Hanuliaková, do 12-ky ju poslal výkon 45,55 m, čo stačilo na postup z 11. miesta. V kvalifikáciách skončili ďalší slovenskí atléti - Jakub Nemec (200 m), Denis Bartek (400 m prekážky), guliar Milan Haborák ml. a Andrea Švecová(100 m prekážky).Vo štvrťfinále dievčenskej dvojhry prehrala Salma Drugdová s Ruskou Šolochovou hladko 2:6 a 0:6. Z plavcov si postup do semifinále vybojoval na 200 m v.sp. František Jablčník časom 1:55,81 min. V rozplavbách skončili Matej Daniš, Patrik Folťan, Bence Dikácz, Timea Kovácsová a Jana Mižúrová.V kategórii do 57 kg podľahla džudistka Silvia Tománková Rakúšanke Woessovej na ippon a bude čakať, či sa dostane do repasáže. V pretekoch s hromadným štartom finišovala cyklistka Tereza Kurnická na 43. mieste.