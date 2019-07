Volejbalistky SR preveria pred ME v Nitre Chorvátky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Aktuálna nominácia žien SR v príprave pred šampionátom EuroVolley 2019 v Bratislave:



Nahrávačky: Barbora Koseková, Lenka Ovečková



Smečiarky: Nikola Radosová, Romana Hudecová, Mária Kostelanská, Miroslava Kijaková, Karolína Fričová



Blokárky: Jaroslava Pencová, Nina Herelová, Veronika Hrončeková, Michaela Abrhámová, Sandra Szabóová



Univerzálky: Karin Palgutová, Karin Šunderlíková



Liberá: Skarleta Jančová, Michaela Španková



Realizačný tím:



Team manager: Slavomír Huba

Tréner: Marco Fenoglio

Asistent trénera a kondičný tréner: Stefano Micoli

Asistent trénera: Michal Mašek

Štatistik: Tomáš Samsely

Fyzioterapeut: Jacek Bentkowski



Ďalší program prípravy na ME:



do 7. augusta: sústredenie v Nitre

13. - 20. augusta: sústredenie v Nitre

21. augusta: presun do Bratislavy



Prípravné zápasy:



piatok 26. júla: SR - Chorvátsko (Nitra, 18.00)

sobota 27. júla: SR - Chorvátsko (Nitra, 18.00)

nedeľa 28. júla: SR - Chorvátsko (Nitra, 11.00)

2. - 3. augusta: SR - Maďarsko (2 zápasy v Nitre)

9. - 12. augusta: Belgicko - SR (v Belgicku)

19. - 20. augusta: SR - Fínsko (2 zápasy v Nitre)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 25. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky čakajú koncom tohto týždňa prvé herné previerky počas prípravy na blížiace sa domáce majstrovstvá Európy EuroVolley 2019 v Bratislave (23. augusta - 1. septembra). Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia si v Nitre v Mestskej športovej hale na Klokočine od piatka do nedele (26. - 28. júla) trikrát zmerajú sily s kvalitným výberom Chorvátska. V piatok a v sobotu sa hrá o 18.00 h, v nedeľu o 11.00 h.Slovenky majú za sebou dva a pol týždňa prípravy. Po sústredení v Poprade sa s družstvom rozlúčila nahrávačka Ella Erteltová, naopak, pribudla blokárka Jaroslava Pencová. Kouč SR môže na zápasy s Chorvátskom rátať s 15 hráčkami, keďže Pencová trénuje individuálne a do zápasov tento víkend nezasiahne.Chorvátkam patrí v európskom rebríčku 11. miesto. V tohtoročnej Zlatej európskej lige sa predstavili na domácom Final Four, obsadili 2. miesto a štartovali aj na Challenger Cupe v Peru. Najväčšou hviezdou tímu je univerzálka Samanta Fabrisová. Dvadsaťsedemročná rodáčka z Puly od roku 2012 pôsobila v Taliansku, v ostatnej sezóne si v drese Conegliana zahrala aj v berlínskom finále LM. Predtým hrávala aj v Casalmaggiore či Novare, od nového ročníka si bude obliekať dres ruského Dinama Kazaň.povedal tréner Fenoglio a pokračoval:Aj Chorvátky majú talianskeho trénera, minulý rok prevzal družstvo 38-ročný Daniele Santarelli.dodal Fenoglio.Slovenky a Chorvátky dosiaľ odohrali proti sebe 11 zápasov, v bilancii majú mierne navrch Chorvátky (6-5). Bilanciu z pohľadu Sloveniek vylepšujú úspechy v úvodných štyroch konfrontáciách (2000 - 2005), v poslednom desaťročí už dominujú Chorvátky. Dosiaľ posledné slovenské víťazstvo sa zrodilo v septembri 2009 v príprave v Púchove - tím trénera Čadu aj s blokárkou Veronikou Hrončekovou zvíťazil 3:1.Od roku 2012 sa družstvá stretli len trikrát - na jeseň 2016 v kvalifikácii ME 2017 sa Chorvátky tešili na turnaji v Portugalsku aj na domácom v meste Rovinj a uspeli aj vlani v máji v treťom zápase Marca Fenoglia pri reprezentácii SR v príprave v slovinskom Maribore (3:1). Zo súčasného kádra nastúpili v minuloročnom dueli Radosová, Herelová, Hudecová a Pencová.Slovenky sa neskôr v príprave ešte stretnú v Nitre s Maďarkami (2. - 3. 8.), nastúpia v Belgicku proti domácemu výberu (9. - 12. 8.) a opäť v Nitre budú hostiť Fínky (19. - 20. 8.). Do domáceho šampionátu na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vstúpia slovenské volejbalistky v piatok 23. augusta dôležitým zápasom proti Španielkam. V D-skupine a boji o osemfinále ich neskôr čakajú Švajčiarky, Bielorusky, Nemky a topfavoritky z Ruska.