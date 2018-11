F. Mogheriniová: EÚ sa obáva o osud americko-ruskej dohody o raketách

Federica Mogheriniová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. novembra (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová vyjadrila v utorok "extrémne znepokojenie" v súvislosti s osudom významnej dohody medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ktorá obmedzuje vyzbrojovanie ich armád raketami schopnými niesť jadrové zbrane. Varovala, že zrušenie takejto dohody by Európu vystavilo bezpečnostnému riziku, informovala tlačová agentúra AFP.vyjadrila sa Mogheriniová pred novinármi na margo náznakov, že Spojené štáty sa chystajú odstúpiť od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).dodala predstaviteľka EÚ popri zasadnutí ministrov obrany EÚ v Bruseli.Spojené štáty v októbri oznámili, že chcú odstúpiť od INF, čo odôvodnili jej nedodržiavaním zo strany Ruska. Tamojší predstavitelia to odmietajú a varujú pred vyvolaním nových pretekov v zbrojení. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zatiaľ nepodnikla kroky, ktorými by spomínané rozhodnutie uviedla do praxe, pripomenula AFP.Zmluvu INF podpísali 8. decembra 1987 sovietsky vodca Michail Gorbačov a vtedajší americký prezident Ronald Reagan.