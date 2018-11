KISKA: Ústavní sudcovia majú byť zárukou nezávislosti a nestrannosti

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Je nesmierne dôležité aby bol Ústavný súd (ÚS) SR obsadený kvalitnými a čestnými sudcami, ktorí budú zárukou nezávislého a nestranného rozhodovanie. V utorok to vyhlásil prezident SR Andrej Kiska. Obsadzovanie ÚS vidí ako príležitosť pre ústavných činiteľov ukázať verejnosti záujem o prinavrátenie dôvery ľudí v spravodlivosť a štát.ozrejmil.Výber 18 kandidátov nemožno podľa neho podceniť. Voľba kandidátov a vymenovanie nových sudcov ÚS bude definovať jeho charakter na najbližších dvanásť rokov. Prezident informoval, že sa v tejto súvislosti stretol s predstaviteľmi všetkých demokratických politických strán.doplnil.Myslí si, že je dôležité, aby voľba kandidátov prebehla korektným spôsobom a aby bola výsledkom dialógu medzi politikmi a odborníkmi. Voľba má tiež umožniť zapojenie všetkých, ktorí majú zo zákona na to právo.Predkladať návrhy kandidátov na post sudcov môžu kompetentné osoby a inštitúcie do 7. januára. "uviedol prezident. Zákon podľa neho umožňuje predkladať návrhy aj profesijným komorám, univerzitám, verejnej ochrankyni práv, či vrcholným predstaviteľom moci. S viacerými z nich sa v priebehu uplynulého týždňa stretol. "doplnil.Všetky stretnutia podľa neho potvrdili to, že máme na Slovensku dostatok čestných právnikov a právničiek vo všetkých možných profesiách.ozrejmil. Parlament má podľa neho ústavnú povinnosť konať tak, aby ÚS nezostal paralyzovaný. Nevidí žiadnu prekážku, ktorá by bránila parlamentu predkladať návrhy, z ktorých by ako prezident vo februári menoval 9 ústavných sudcov.Prezident sa v tejto súvislosti v utorok stretol aj s predsedníčkou Súdnej rady Lenkou Praženkovou, predsedníčkou Najvyššieho súdu SR Danielou Švecovou a verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Minulý týždeň v stredu (14.11.) sa stretol so zástupcami právnických komôr a vo štvrtok (15.11.) s dekanmi právnických fakúlt slovenských univerzít.Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Úlohou parlamentu bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi 18 mien.