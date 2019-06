F. Rybanič potvrdil, že ostáva aj po verdikte súdu poslancom Rače

Filip Rybanič, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Filip Rybanič bude aj po utorňajšom (25. 6.) verdikte Krajského súdu (KS) v Bratislave vykonávať funkciu miestneho poslanca v bratislavskej Rači. Hoci súd Rybaniča odsúdil na trojročný trest s jednoročným odkladom a skúšobnou lehotou, mandát poslanca mu podľa jeho slov nezaniká.povedal pre TASR Rybanič, ktorý je aj asistentom poslanca Národnej rady SR Jozefa Rajtára (SaS).Mestská časť Rača sa o odsúdení poslanca miestneho zastupiteľstva dozvedela zatiaľ iba z médií. Tvrdí, však že bez bližšieho určenia, za aký trestný čin bol odsúdený. Samospráva si chce preto počkať na písomné vyhotovenie rozsudku, jeho doručenie odsúdenému a právoplatnosť.vysvetlila pre TASR zástupkyňa starostu Rače Lenka Antalová Plavuchová.Rybanič mal ako zamestnanec komerčnej banky, biznis poradca, preniknúť do účtu vtedajšieho šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka. Údaje z tohto účtu sa potom objavili v niektorých médiách. Podobné aktivity vyvíjal smerom k bankovým účtom exministra financií Jána Počiatka, právoplatne odsúdeného a najnovšie obvineného podnikateľa Ladislava B., a napokon aj v kauze televíznych zmeniek obžalovaného podnikateľa Mariana K.Podľa odvolacieho súdu sa Rybanič dopustil protiprávneho správania, spáchal zločin, keď poskytol informácie o stavoch účtov neoprávneným osobám, konkrétne bývalej redaktorke týždenníka Trend." zdôvodnil verdikt predseda senátu. Rybanič nemal v portfóliu tých klientov, ktorých účty si neoprávnene prezeral 1. júna 2016 a robil si z nich záznamy. Bol poučený o ochrane bankového tajomstva. "" povedal predseda senátu.Rybanič utorkový verdikt odvolacieho súdu čiastočne uvítal. Najmä v tej časti, že postup polície bol v prvý deň jeho zaistenia nezákonný. Na strane druhej zdôraznil, že zachovanie bankového tajomstva by nemalo byť nadradené ". Nevylúčil, že po porade so svojím obhajcom podajú mimoriadne dovolanie.