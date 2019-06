Trump: Vojna proti Iránu by netrvala veľmi dlho

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyjadril nádej, že USA nepôjdu do vojny s Iránom, ale ak sa tak stane, použitie sily Amerikou by bolo zdrvujúce.V rozhovore pre stanicu Fox Business Network dostal Trump otázku, či USA pôjdu do vojny proti Iránu. "uviedol Trump s tým, že nehovorí o nasadení vojakov do pozemných operácií.Iránsky prezident Hasan Rúhání povedal v utorok večer v telefonáte s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, že neustále sa vyostrujúci spor medzi Spojenými štátmi a Iránom nebude vyriešený, pokým Washington nezruší protiiránske sankcie.varoval Rúhání a pripomenul minulotýždňové zostrelenie amerického bezposádkového lietadla. Dodal, že Irán "Zodpovednosť za súčasnú situáciu pripísal Washingtonu.Rúhání ďalej uviedol, že Irán je stále oddaný jadrovej dohode z roku 2015, ktorej ďalší osud je v súčasnosti neistý, a že je ochotný preukázať pružnosť.ubezpečil.Iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu vyhlásil, že jeho krajina sa neskloní pred nátlakom zo strany Spojených štátov a ich "urážkami". "" dodal.