F-Secure upozorňuje na rast hekerských útokov v oblasti energetiky

Berlín 16. apríla (TASR) - Bezpečnostná firma F-Secure, ktorá pôsobí v oblasti informačných technológií, vidí rastúce nebezpečenstvo útokov na kritickú infraštruktúru energetických sietí a elektrární. Kým doteraz prichádzali útoky predovšetkým od hekerských skupín podporovaných štátmi, teraz sa možnosť útokov ďalej rozšírila. Schopnosti, ktorými disponovali doteraz len štáty, získali aj iné hekerské skupiny.Najznámejší prípad kybernetického útoku na priemyselnú štruktúru sa stal v roku 2010, v ktorom bol odhalený vírus Stuxnet, ktorý vyradil v Iráne z prevádzky zariadenie na obohacovanie uránu. Bol napadnutý špeciálny softvér zariadenia Siemensu. Pôvodcami útoku boli zrejme západné tajné služby. Okrem toho jestvujú domnienky, že kybernetický útok z Ruska v decembri 2015 zapríčinil veľký výpadok dodávky elektrickej energie na Ukrajine.F-Secure upozorňuje, že odvetvie energetiky nie je dostatočne pripravené na nebezpečenstvá. Mnohé systémy boli vypracované desaťročia pred Stuxnetom a pred internetovým prepojením. Fungovali zvyčajne nepretržite 24 hodín. Analýza pokusov útokov ukazuje tiež to, že hekeri v službách vlád si dávajú dlhý čas na to, kým preniknú do systémov podnikov.F-Secure usudzuje, že nové hekerské skupiny pochádzajú okrem iného z Ruska a Iránu. Zameriavajú sa na odvetvie energetiky.