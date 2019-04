Nemecký vládny špeciál narušil po tvrdom pristátí prevádzku letiska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecké úrady zaznamenali v utorok poruchu ďalšieho zo strojov vládnej letky. Pre problémy zistené krátko po štarte sa na berlínske letisko Schönefeld muselo vrátiť lietadlo typu Bombardier Global 5000, ktoré po tvrdom dosadnutí na jedinú vzletovú a pristávaciu dráhu nakrátko prerušilo prevádzku letiska. Informovala o tom agentúra AFP.Hovorca nemeckých vzdušných síl (Luftwaffe), ktoré flotilu vládnych špeciálov prevádzkujú, informoval, že lietadlo Bombardier Global 5000 pristálo tak, že sa oboma krídlami dotýkalo pristávacej dráhy.Lietadlo sa na letisku Berlín-Schönefeld pôvodne podrobilo údržbe, pričom po nej sa malo vrátiť do Kolína nad Rýnom. Na jeho palube preto neboli nijakí cestujúci, len posádka, ktorá po tvrdom pristáti absolvovala lekársku prehliadku. Či sa pri incidente niekto zranil, dosiaľ nie je zrejmé, uviedla agentúra DPA.Samotnú pristávaciu dráhu následne uzavreli. Pre incident zhruba od 09.30 h SELČ zároveň pozastavili odlety lietadiel a prílety odkláňali na ďalšie berlínske letisko - Tegel. Letisko Schönefeld začalo opätovne fungovať približne o 12.00 h SELČ, jeho vedenie však informovalo, že na mieste stále môže dochádzať kIncident je dosiaľ posledný zo série porúch, ktoré v ostatných mesiacoch postihli flotilu dovedna 14 nemeckých vládnych špeciálov.Pri jednej zo spomínaných porúch leteckých špeciálov musela kancelárka Angela Merkeová vlani v novembri prerušiť svoju cestu na summit skupiny G20 v argentínskom meste Buenos Aires. Lietadlo pomenované po prvom povojnovom kancelárovi Konradovi Adenauerovi vtedy pre zlyhanie komunikačného systému pristálo neplánovane v Kolíne nad Rýnom a šéfka nemeckej vlády začiatok summitu zmeškala.Predmetný stroj po tomto incidente podrobili generálnej oprave, hneď po návrate do prevádzky sa však vyskytol ďalší problém, keď mu 1. apríla praskla pneumatika počas pristávania v New Yorku. Na palube sa vtedy nachádzal minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý ešte v marci uviazol v Mali pre poruchu hydrauliky podvozku.Koncom januára zase nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier z podobného dôvodu nemohol odletieť z Etiópie, zatiaľ čo v prípade ministra pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Gerda Müllera znamenali problémy s lietadlom začiatkom roka zrušenie cesty do Namíbie. Minister financií Olaf Scholz využil počas opráv špeciálu Konrad Adenauer na cestu do Spojených štátov menšie lietadlo typu A321, čo si vyžadovalo medzipristátie na Islande kvôli doplneniu paliva.V reakcii na všetky spomínané problémy nemecká vláda minulý týždeň ohlásila, že sa rozhodla kúpiť tri nové vládne lietadlá typu Airbus určené na diaľkové lety. Berlín má za ne zaplatiť dovedna 1,2 miliardy eur. prvé z lietadiel by malo byť dodané v roku 2020 a zvyšné dve v roku 2022.