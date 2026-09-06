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06. septembra 2026
F1: Antonelli vyhral na domácej trati v Monze po štarte z 19. priečky
Antonelli štartoval pre trest za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky až z 19. pozície, ale do červenej vlajky sa dostal na 12. miesto.
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Taliansky pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v nedeľnej Veľkej cene Talianska majstrovstiev sveta formuly 1. Dvadsaťročný jazdec Mercedesu a líder šampionátu si po štarte z 19. miesta na okruhu v Monze pripísal siedmy triumf v sezóne aj v kariére, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella. Tretí finišoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu. Antonelli sa zároveň stal prvým talianskym jazdcom od roku 1966, ktorý ovládol VC v Monze.
Antonelli zároveň zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia šampionátu na 66 bodov pred Russellom. Hamilton na tretej priečke stráca na lídra 76 bodov. V pohári konštruktérov má Mercedes na Ferrari už 122-bodový náskok.
Svoju prvú pole position v kariére získal v sobotu senzačne Pierre Gasly z tímu Alpine. Pred rokom štartoval v Monze z predposledného miesta, no práve v „chráme rýchlosti“ sa v roku 2020 radoval z prvého a doposiaľ jediného triumfu vo VC. Francúz si síce po štarte prvú priečku udržal, no už v 2. kole ho predbehol Russell.
O akciu po štarte sa postarali aj piloti domáceho Ferrari. Hneď sa dostali do priameho súboja, Charles Leclerc vytlačil Lewisa Hemiltona a Brit sa v poradí prepadol. Leclerc potom v 2. kole spôsobil červenú vlajku, keď na výjazde zo zákruty Parabolica dostal šmyk a vo vysokej rýchlosti nabúral do bariér.
Antonelli štartoval pre trest za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky až z 19. pozície, ale do červenej vlajky sa dostal na 12. miesto. Po reštarte z pevných pozícií bol Antonelli zakrátko už šiesty, zatiaľ čo jeho tímový kolega Russell sa držal na čele. Franco Colapinto z Alpine vyšiel mimo trať a zo 4. pozície sa výrazne prepadol, zatiaľ čo Hamilton sa z 8. miesta vrátil do boja o pódiové priečky, ale neskôr z neho úplne vypadol.
Víťaz minuloročných pretekov v Monze Max Verstappen predbehol Gaslyho a v 12. kole vystriedal na čele Russella, za ktorého sa už o kolo neskôr zaradil na Antonelli. Holanďan však nestačil na Mercedesy, ktoré sa osamostatnili v boji o pozíciu lídra. Tá patrila Antonellimu po štarte už v 18. kole a tímoví kolegovia si ju v atraktívnych súbojoch vymieňali.
Po odstúpení Lancea Strolla prišiel v 28. kole virtuálny safety car a Antonelli zamieril do boxov po novú sadu stredne tvrdých pneumatík, zatiaľ čo Russell pokračoval bez zastávky, keďže od reštartu mal tvrdú zmes. Dvadsaťročný líder šampionátu ukrajoval zo straty a do palebnej pozície sa dostal štyri kolá pred koncom, no pri útoku v prvej zákrute vyšiel do štrku a stratil cenné sekundy.
Antonelli sa však opäť rýchlo priblížil, v 50. kole sa ujal vedenia a skvelú jazdu z 19. miesta až na najvyšší stupienok dotiahol na domácom okruhu do úspešného konca. Pred Antonellim vyhral preteky F1 v Monze spomedzi Talianov naposledy Ludovico Scarfiotti v roku 1966 na Ferrari. Gasly po štarte z pole position napokon skončil siedmy.
hlasy po pretekoch /zdroj: Nova Sport/:
Kimi Antonelli, víťaz: „Neuveriteľné, som veľmi šťastný. Keď som v závere vyletel z trate, trochu som sa bál a myslel som si, že som možno prišiel o šancu, ale našťastie som sa vrátil do tempa a podarilo sa mi to dotiahnuť do úspešného konca. Po reštarte som bol vpredu a vedel som, že môžem bojovať o víťazstvo, takže som v to veril, najmä, keď som bol už za Georgeom. Bolo to však veľmi náročné, lebo sa mi nedarilo od neho odpútať, ale zastavil som v boxoch a on sa v závere na starých pneumatikách začal trápiť, takže som mal výhodu čerstvejších pneumatík. Je to splnený sen, bol to úžasný deň. Nedokázal by som to bez môjho tímu, rodiny a všetkých, ktorí ma podporujú. Stále sú nejaké preteky pred nami, takže sa musíme naďalej sústrediť, ale teraz si chcem užiť tento úspech.“
George Russell, 2. miesto: „Veľká gratulácia Kimimu, je to pre neho neuveriteľný výsledok. Už na začiatku, keď som sa pozrel na poradie a videl som, že je na piatom-šiestom mieste, tak som okamžite vedel, že bude bojovať o víťazstvo. Boli to pre nás silné preteky, trochu som sa trápil s pneumatikami v závere, keďže som takmer celé preteky išiel na jednej sade. Výsledok beriem, je to pozitívnejšie ako pred letnou prestávkou, a to bol môj cieľ. Aj keď samozrejme, oveľa radšej by som bol prvý. Počas virtuálneho safety caru som si myslel, že obaja zostaneme na trati, takže som bol trochu prekvapený, že Kimi zastavil. V danom momente však tím nevedel, ktorá stratégia bola lepšia, takže dávalo zmysel rozdeliť ich. Kimi mal skvelé tempo.“
Max Verstappen, 3. miesto: „Boli tam dobré súboje, mal som nejaké problémy, ale snažil som sa ísť si svoje vlastné preteky. Teším sa z tretieho miesta, že som späť na pódiu.“
Veľká cena Talianska (Monza, 53 kôl po 5,793 km, spolu: 306,72 km):
1. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:51:15,281 h, 2. George Russell (V.Brit./Mercedes) +3,857 s, 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +14,718, 4. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +19,056, 5. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +19,253, 6. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +24,655, 7. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +27,351, 8. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +45,136, 9. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +47,353, 10. Júki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +58,187, 11. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi) +65,187, 12. Nico Hülkenberg (Nem./Audi) +66,187, 13. Carlos Sainz (Šp./Williams) +74,117, 14. Liam Lawson (N.Zél./Red Bull) +75,609, 15. Oliver Bearman (V.Brit./Haas) +78,958, 16. Esteban Ocon (Fr./Haas), 17. Alexander Albon (Tahj./Williams), 18. Sergio Perez (Mex./Cadillac) všetci +1 kolo, 19. Valtteri Bottas (Fín./Cadillac) +2 kolá
nedokončili: Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), Charles Leclerc (Monako/Ferrari)
poradie MS (13 z 23):
1. Antonelli 267 b, 2. Russell 201, 3. Hamilton 191, 4. Norris 171, 5. Leclerc 155, 6. Verstappen 127, 7. Piastri 116, 8. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) 71, 9. Lawson 51, 10. Gasly 41, 11. Lindblad 29, 12. Colapinto 21, 13. Bearman 18, 14. Bortoleto 10, 15. Hülkenberg 6, 16. Sainz 6, 17. Albon 5, 18. Ocon 3, 19. Alonso 3, 20. Cunoda 1, 21. Stroll 0, 22. Bottas 0, 23. Perez 0
pohár konštruktérov (13 z 23):
1. Mercedes 468 b, 2. Ferrari 346, 3. McLaren 287, 4. Red Bull 204, 5. Racing Bulls 75, 6. Alpine 62, 7. Haas 21, 8. Audi 16, 9. Williams 11, 10. Aston Martin 3, 11. Cadillac 0
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