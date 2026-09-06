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06. septembra 2026
Nič sa nezmenilo. Infantino aj napriek kontroverznému plánu bude kandidovať v prezidentských voľbách FIFA
Prezident CONCACAF Victor Montagliani je všeobecne považovaný za najpravdepodobnejšieho vyzývateľa Infantina. Gianni Infantino bude kandidovať v prezidentských voľbách Medzinárodnej futbalovej federácie ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Prezident CONCACAF Victor Montagliani je všeobecne považovaný za najpravdepodobnejšieho vyzývateľa Infantina.
Gianni Infantino bude kandidovať v prezidentských voľbách Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v marci 2027.
A to aj napriek negatívnym reakciám na jeho teraz už stroskotaný plán prilákať súkromné investície do majstrovstiev sveta.
"Prezident FIFA v apríli oznámil, že bude znovu kandidovať v roku 2027. Samozrejme, nič sa nezmenilo. Pán Infantino bude znovu kandidovať," povedala hovorkyňa FIFA.
Aktuálne 56-ročný Švajčiar bol kritizovaný od oznámenia svojho krátkodobého plánu FIFA Forward Enterprise (FFE) koncom júla, ktorý mal prilákať súkromné investície do podujatí FIFA.
Teraz, prvýkrát od zverejnenia plánu, federácia zopakovala Infantinov zámer kandidovať na štvrté a posledné funkčné obdobie v budúcoročných voľbách.
Ak bude znovuzvolený, bude naďalej pôsobiť ako šéf svetového futbalu do roku 2031. V súčasnosti sa nachádza v Poľsku na majstrovstvách sveta žien do 20 rokov, ale odmietol tam odpovedať na otázky novinárov o svojej budúcnosti.
Európska futbalová únia (UEFA) obvinila Infantina z "trestného zlého riadenia" v súvislosti so spomenutým plánom a bola prvou organizáciou počiatočného odporu proti oznámeniu, vrátane vyhrážok bojkotom všetkých súťaží FIFA ako aj MS mužov a žien, ak sa plán neodloží či nezruší.
Získala však aj silnú podporu od severoamerickej organizácie CONCACAF a Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC).
Prezident CONCACAF Victor Montagliani je všeobecne považovaný za najpravdepodobnejšieho vyzývateľa Infantina – šéf UEFA Aleksander Čeferin sám seba vylúčil.
Viceprezident FIFA Montagliani bol dlho považovaný za blízkeho spojenca aktuálnej hlavy svetového futbalu, ale ešte predtým, ako sa dištancoval od spomínaného plánu, existovali náznaky, že vníma účel FIFA trochu inak ako Švajčiar.
Ako jediný doteraz deklarovaný kandidát na voľby bude Infantino potrebovať väčšinu hlasov od 211 federácií pridružených k FIFA na predĺženie svojho funkčného obdobia, ktoré začalo v roku 2016 a bolo obnovené v roku 2023.
Nominácie kandidátov na budúcoročné voľby musia byť predložené do 18. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Nič sa nezmenilo. Infantino aj napriek kontroverznému plánu bude kandidovať v prezidentských voľbách FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
Gianni Infantino bude kandidovať v prezidentských voľbách Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v marci 2027.
A to aj napriek negatívnym reakciám na jeho teraz už stroskotaný plán prilákať súkromné investície do majstrovstiev sveta.
"Prezident FIFA v apríli oznámil, že bude znovu kandidovať v roku 2027. Samozrejme, nič sa nezmenilo. Pán Infantino bude znovu kandidovať," povedala hovorkyňa FIFA.
Bude naďalej šéfom?
Aktuálne 56-ročný Švajčiar bol kritizovaný od oznámenia svojho krátkodobého plánu FIFA Forward Enterprise (FFE) koncom júla, ktorý mal prilákať súkromné investície do podujatí FIFA.
Teraz, prvýkrát od zverejnenia plánu, federácia zopakovala Infantinov zámer kandidovať na štvrté a posledné funkčné obdobie v budúcoročných voľbách.
Ak bude znovuzvolený, bude naďalej pôsobiť ako šéf svetového futbalu do roku 2031. V súčasnosti sa nachádza v Poľsku na majstrovstvách sveta žien do 20 rokov, ale odmietol tam odpovedať na otázky novinárov o svojej budúcnosti.
Najpravdepodobnejší súper
Európska futbalová únia (UEFA) obvinila Infantina z "trestného zlého riadenia" v súvislosti so spomenutým plánom a bola prvou organizáciou počiatočného odporu proti oznámeniu, vrátane vyhrážok bojkotom všetkých súťaží FIFA ako aj MS mužov a žien, ak sa plán neodloží či nezruší.
Získala však aj silnú podporu od severoamerickej organizácie CONCACAF a Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC).
Prezident CONCACAF Victor Montagliani je všeobecne považovaný za najpravdepodobnejšieho vyzývateľa Infantina – šéf UEFA Aleksander Čeferin sám seba vylúčil.
Potrebná väčšina hlasov
Viceprezident FIFA Montagliani bol dlho považovaný za blízkeho spojenca aktuálnej hlavy svetového futbalu, ale ešte predtým, ako sa dištancoval od spomínaného plánu, existovali náznaky, že vníma účel FIFA trochu inak ako Švajčiar.
Ako jediný doteraz deklarovaný kandidát na voľby bude Infantino potrebovať väčšinu hlasov od 211 federácií pridružených k FIFA na predĺženie svojho funkčného obdobia, ktoré začalo v roku 2016 a bolo obnovené v roku 2023.
Nominácie kandidátov na budúcoročné voľby musia byť predložené do 18. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Nič sa nezmenilo. Infantino aj napriek kontroverznému plánu bude kandidovať v prezidentských voľbách FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
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