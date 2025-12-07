|
Nedeľa 7.12.2025
07. decembra 2025
F1: Britský pretekár Lando Norris na McLarene získal premiérový titul vo Formule 1
Stačilo mu naň tretie miesto na záverečnej Veľkej cene v Abú Zabí. Preteky vyhral Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, ktorý sa tak stal so stratou dvoch bodov vicemajstrom.
Zdieľať
Druhý bol v nedeľu Norrisov tímový kolega Oscar Piastri z Austrálie – ten skončil v celkovom poradí tretí o 13 bodov za šampiónom.
Dvadsaťšesťročný Norris sa stal historicky 35. majstrom sveta a prvým s McLarenom od roku 2008, keď s tímom dosiahol celkový triumf rekordér Lewis Hamilton. Tradičný tím vyhral tento rok aj Pohár konštruktérov a získal tak prvé double od roku 1998.
McLaren mal medzi tímami jasne navrch celú sezónu a jasne vyzeral aj ich boj o jazdecký titul. Na jeseň však prišla nevýrazná séria vtedajšieho lídra Piastriho a o šampiónovi tak rozhodli až záverečné preteky. Zaujímavosťou je, že Verstappenovi ušiel titul napriek tomu, že v sezóne zaznamenal najviac víťazstiev spomedzi všetkých jazdcov (8).
O konečnom poradí pretekov sa rozhodlo v podstate v prvom kole, keď Piastri vonkajškom obehol Norrisa, no nedokázal sa priblížiť k vedúcemu Verstappenovi. Norris sa zas ubránil pred štvrtým Leclercom, ktorého dvakrát pokryl aj zastávkou v boxoch.
Verstappen nemal na ceste za víťazstvom výraznejšie komplikácie, jeho tímový kolega Cunoda sa snažil zbrzdiť Norrisa po prvom pit stope, no skončil s päťsekundovou penalizáciou.
Piastri bol na alternatívnej stratégii a štartoval na tvrdých pneumatikách, kým jeho súperi v boji o titul boli na stredne tvrdej zmesi. Austrálčan čakal na prípadný výjazd bezpečnostného vozidla a k svojim mechanikom zašiel až v 41. kole.
Havária však neprišla, preteky dokončili všetci jazdci a ešte pred jediným Piastriho pit stopom ho predbehol Verstappen.
správu budeme aktualizovať
