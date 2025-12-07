Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ambróz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport    F1

07. decembra 2025

F1: Britský pretekár Lando Norris na McLarene získal premiérový titul vo Formule 1


Tagy: Lando Norris

Stačilo mu naň tretie miesto na záverečnej Veľkej cene v Abú Zabí. Preteky vyhral Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, ktorý sa tak stal so stratou dvoch bodov vicemajstrom.



Zdieľať
F1: Britský pretekár Lando Norris na McLarene získal premiérový titul vo Formule 1

Druhý bol v nedeľu Norrisov tímový kolega Oscar Piastri z Austrálie – ten skončil v celkovom poradí tretí o 13 bodov za šampiónom.

Dvadsaťšesťročný Norris sa stal historicky 35. majstrom sveta a prvým s McLarenom od roku 2008, keď s tímom dosiahol celkový triumf rekordér Lewis Hamilton. Tradičný tím vyhral tento rok aj Pohár konštruktérov a získal tak prvé double od roku 1998.

McLaren mal medzi tímami jasne navrch celú sezónu a jasne vyzeral aj ich boj o jazdecký titul. Na jeseň však prišla nevýrazná séria vtedajšieho lídra Piastriho a o šampiónovi tak rozhodli až záverečné preteky. Zaujímavosťou je, že Verstappenovi ušiel titul napriek tomu, že v sezóne zaznamenal najviac víťazstiev spomedzi všetkých jazdcov (8).

O konečnom poradí pretekov sa rozhodlo v podstate v prvom kole, keď Piastri vonkajškom obehol Norrisa, no nedokázal sa priblížiť k vedúcemu Verstappenovi. Norris sa zas ubránil pred štvrtým Leclercom, ktorého dvakrát pokryl aj zastávkou v boxoch.

Verstappen nemal na ceste za víťazstvom výraznejšie komplikácie, jeho tímový kolega Cunoda sa snažil zbrzdiť Norrisa po prvom pit stope, no skončil s päťsekundovou penalizáciou.

Piastri bol na alternatívnej stratégii a štartoval na tvrdých pneumatikách, kým jeho súperi v boji o titul boli na stredne tvrdej zmesi. Austrálčan čakal na prípadný výjazd bezpečnostného vozidla a k svojim mechanikom zašiel až v 41. kole.

Havária však neprišla, preteky dokončili všetci jazdci a ešte pred jediným Piastriho pit stopom ho predbehol Verstappen.

správu budeme aktualizovať


Tagy: Lando Norris
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovenská futbalová reprezentácia v prípade účasti na MS nastúpi proti Austrálii, Paraguaju a USA

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 