|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. decembra 2025
Hauserová zvíťazila v stíhačke, Fialková skončila 45. a Kuzminová 48.
Bátovská Fialková doplatila na horšiu streľbu, na víťazku stratila v cieli takmer štyri minúty a oproti štartu si pohoršila o 11 priečok.
Zdieľať
Rakúska biatlonistka Lisa Theresa Hauserová zvíťazila v stíhacích pretekoch na 10 km na podujatí Svetového pohára vo švédskom Östersunde. Do záverečného kola suverénnu Fínku Suvi Minkkinenovú zdolala vďaka lepšiemu bežeckému výkonu. Na pódiu ich doplnila domáca Anna Magnussonová. Zo Sloveniek dopadla lepšie Paulína Bátovská Fialková, s piatymi chybami obsadila 45. miesto. Anastasiu Kuzminovú klasifikovali s troma trestnými okruhmi na 48. priečke.
Minkkinenová si išla za bezproblémovým triumfom systémom štart-cieľ, ale posledný minutý terč ju napokon obral nielen o stopercentnú bilanciu, no najmä o ďalšie víťazstvo. Hauserová išla po záverečnej streľbe na trať s 12-sekundovým mankom, ale ešte pred cieľom dokázala Fínku bez väčších starostí predstihnúť. Magnussonová potvrdila tiež dobrú bežeckú formu, domácich priaznivcov potešila aspoň treťou priečkou.
Tridsaťdvaročná Hauserová na trati neminula ani jeden terč a pripísala si šiesty triumf v kariére. Predchádzajúci však prišiel ešte pred tromi rokmi v Annecy a boli to preteky s hromadným štartom. „Už som dokázala triumfovať vo všetkých individuálnych disciplínach okrem práve stíhačky. Môj veľký cieľ bolo vyhrať ju a dnes sa to stalo a navyše s nulou. Boli to takmer bezchybné preteky,“ tešila sa Hauserová podľa biathlonworld.com.
Bátovská Fialková doplatila na horšiu streľbu, na víťazku stratila v cieli takmer štyri minúty a oproti štartu si pohoršila o 11 priečok. „Neboli to síce moje podmienky, ale aj tak som sa snažila dať na trati maximum. Nesedelo mi to ani bežecky, ani strelecky. V prvej ležke to bolo fajn, nebolo potrebné žiadnu korekciu, keď som dostala informácie na trati o ranách. Neviem, čo sa mohlo stať na druhej ležke. Mohol tam byť možno iný vietor, nie som si vôbec vedomá nejakých chýb. Potom to už išlo dole vodou. Vôbec neviem, čo mi bolo. Nebol to môj deň,“ uviedla Bátovská Fialková v televíznom rozhovore pre STVR. Kuzminová viac podržala streľba a napokon si polepšila o päť pozícií.
SP vo švédskom Östersunde - stíhacie preteky:
ženy (10 km): 1. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 30:14,2 min (0 trestných okruhov), 2. Suvi Minkkinenová (Fín.) +2,5 s (1), 3. Anna Magnussonová (Švéd.) +31,8 (1), 4. Camille Benedová (Fr.) +38,7 (0), 5. Maren Kirkeeideová (Nór.) +1:00,0 min (1), 6. Lucie Charvátová (ČR) +1:07,4 (2), 7. Ella Halvarssonová (Švéd.) +1:10,2 (2), 8. Oceane Michelonová (Fr.) +1:17,3 (4), 9. Hanna Öbergová (Švéd.) +1:21,8 (2), 10. Vanessa Voigtová (Nem.) +1:22,1 (0), ..., 45. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +3:56,9 min (5), 48. Anastasia KUZMINOVÁ (obe SR) +4:03,7 (3)
celkové poradie SP (po 3 z 25 pretekov):
1. Minkkinenová 191 bodov, 2. Magnussonová 174, 3. Benedová 148, 4. Hauserová 145, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 136, 6. Maren Kirkeeideová (Nór.) 120, ..., 54. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 7
poradie v stíhacích pretekoch (po 1 z 8 pretekov):
1. Hauserová 90 b., 2. Minkkinenová 75, 3. Magnussonová 65, 4. Benedová 55, 5. Kirkeeideová 50, 6. Charvátová 45
Tréner Slovana Bratislava Weiss po prehre v Košiciach: Niečo sa už musí stať
F1: Britský pretekár Lando Norris na McLarene získal premiérový titul vo Formule 1