F1: Ďalšie víťazstvo pre Verstappena, na pódium sa vrátil Alonso

Holandský motoristický pretekár Max Verstappen zvíťazil v nedeľňajšej VC Brazílie. Už istý trojnásobný majster sveta tak vyhral sedemnáste preteky v sezóne a vylepšil svoj vlastný rekord v tejto štatistike. Druhé miesto obsadil Brit Lando Norris na McLarene a najlepšiu trojku doplnil španielsky veterán Fernando Alonso. Pre pilota Astonu Martin je to ôsme pódium v sezóne a prvé po šiestich pretekoch.





O treťom mieste sa rozhodlo na cieľovej čiare. Alonso zviedol dramatický súboj s Mexičanom Sergiom Perezeom na Red Bulle. Ten ho v záverečnej fáze predbehol, no dvojnásobný majster si vzal pozíciu späť v poslednom kole a na súpera mal v cieli náskok len 53 tisícin sekundy. Najrýchlejšie kolo mal Norris a vyrovnal nelichotivý rekord Nemca Nicka Heidfela za najviac pódiových umiestnení bez víťazstva (13).V prebiehajúcej sezóne formuly 1 je okrem jazdeckého titulu rozhodnuté aj o tom konštruktérskom. Druhýkrát za sebou ho získal Red Bull. V rekordne dlhom kalendári sú na programe ešte dve podujatia, najbližšie sa jazdci predstavia v uliciach Las Vegas 19. novembra. Formula 1 sa do dejiska vráti prvýkrát od roku 1984.Štart poznačila kolízia Albona a Magnussena, ktorá znamenala pre oboch koniec pretekov. Ešte v zahrievacom kole mal poruchu Leclerc a na reštarte v 4. kole tak stálo len sedemnásť monopostov. Pozíciu tu získal na úkor Hamiltona len Alonso. Obaja piloti Mercedesu nemali rýchlosť celé preteky, časť z nich sa vlaňajší víťaz Russell pokúšal o spoluprácu, nakoniec však odstúpil. K malému vzruchu vpredu prišlo len v ôsmom kole, keď to Norris skúsil na Verstappena. "Mad Max" si však o niekoľko kôl tradične vytvoril pohodlný náskok a išiel vlastné preteky.Hamilton sa snažil udržať pozície, no po prvej zastávke v boxoch ho predbehli aj Perez, Sainz, Gasly a sedemnásobný šampión začal hlásiť problémy s pneumatikami. Nakoniec doviezol svoj monopost M14 na ôsmom mieste, hneď za ním bol Juki Cunoda, ktorý takmer vyrovnal svoj najlepší výkon v tejto sezóne. K tomu sa priblížil aj Lance Stroll z Kanady, Alonsov tímový kolega bol piaty.Technické problémy skomplikovali preteky celkovo šiestim jazdcom. Okrem Leclerca a Norrisa odstúpili aj obe Alfy Romeo a VC Brazílie dokončilo len štrnásť jazdcov.

hlasy po pretekoch /zdroj: Sport 2/:



Max Verstappen, víťaz VC Brazílie: "Štarty boli veľmi dôležité, obe dopadli veľmi dobre. Boli sme dobrí na akýchkoľvek pneumatikách a vytvorili sme si náskok. S tunajším opotrebovaním sme sa na ne museli sústrediť. Dnes to fungovalo."



Lando Norris, 2. miesto: "Nemohlo to dopadnúť oveľa lepšie, štart bol dobrý, išli sme zo šiesteho na druhé miesto. To je v súčasnosti naše maximum. Max vždy vyzerá, že dokáže odpovedať na všetko, čo je škoda, ale je to spravodlivé,"



Fernando Alonso, 3. miesto: "Asi tridsať kôl na mňa tlačil Checo. Keď ma predbehol dve kolá pred koncom, myslel som si, že som stratil pódium. Pre tím je to fenomenálny výsledok, niekoľko pretekov sme sa trápili a dva sme nedokončili. Toto je pre nich, som spokojný."



VC Brazílie (71 kôl, 1 kolo: 4,292 km, celkovo: 304,732 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:20:07,136 h, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +8,277 s, 3. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +34,155, 4. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +34,208, 5. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +40,845, 6. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +50,188, 7. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +56,093, 8. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +1:02,859 min, 9. Juki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1:09,880, 10. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 11. Logan Sargeant (USA/Williams), 12. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 13. Daniel Ricciardo (Aus./AlphaTauri) všetci + 1 kolo, 14. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +2 kolá, nedokončili: Alexander Albon (Thaj/Williams), Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo), Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo), Charles Leclerc (Mon./Ferrari), Kevin Magnussen (Dán./Haas), George Russell (V. Brit./Mercedes)



Priebežné poradie (po 20 z 22 pretekov):



1. Verstappen* 524 b, 2. Perez 258, 3. Hamilton 226, 4. Alonso 198, 5. Norris 195, 6. Sainz 192, 7. Leclerc 170, 8. Russell 156, 9. Piastri 87, 10. Stroll 63, 11. Gasly 62, 12. Ocon 46, 13. Albon 27, 14. Cunoda 13, 15. Bottas 10, 16. Hülkenberg 9, 17. Ricciardo 6, 18. Kuan-jü 6, 19. Magnussen 3, 20. Liam Lawson (N. Zél./AlphaTauri) 2, 21. Sargeant 1, 22. Nyck de Vries (Hol./AlphaTauri) 0



Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 782 b*, 2. Mercedes 382, 3. Ferrari 362, 4. McLaren 282, 5. Aston Martin 261, 6. Alpine 108, 7. Williams 28, 8. AlphaTauri 21, 9. Alfa Romeo 16, 10. Haas 12



*- istý víťaz