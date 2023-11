Pospíšil žije svoj sen a v NHL skóroval hneď z prvej strely, do listiny strelcov sa zapísal aj Slafkovský

Skvelý pocit po výhre mužstva

Minuloročná draftová jednotka

5.11.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil skóroval pri svojej zápasovej premiére v zámorskej NHL, v sobotňajšom dueli na ľade Seattlu Kraken pomohol gólom k triumfu hostí z Calgary 6:3.Dvadsaťtriročný rodák zo Zvolena sa strelecky presadil v 14. minúte, keď pohotovou dorážkou zblízka vyrovnal na priebežných 1:1.„Práve teraz žijem svoj sen. Je to niečo, na čo pravdepodobne nikdy nezabudnem. Bolo to skvelé, hlavne, keď mužstvo vyhrá,“ povedal po stretnutí Pospíšil, ktorý hral v drese s číslom 76 a na ľad nastupoval ako člen tretej útočnej formácie Flames.Vo svojom prvom zápase v profilige odohral viac ako desať minút. Druhý Slovák z kádra „plameňov“ Adam Ružička nebol na zápasovej súpiske pre zdravotné problémy.Pospíšil si otvoril strelecký účet v NHL hneď prvou strelou, ktorú vyslal do priestoru troch žrdí. „Bol to skvelý večer, mužstvo predviedlo výborné úsilie,“ poznamenal Pospíšil.Jeho švédsky spoluhráč z útoku Mikael Backlund mal radosť, že slovenský mladík skóroval hneď vo svojom prvom zápase v NHL.„Som skutočne šťastný za 'Pospsa'. Nielenže hral svoj prvý zápas, ale dal aj prvý gól. Zdá sa, akoby to pre tieto deti nebola náročná súťaž,“ poznamenal skúsený 34-ročný center.Okrem Pospíšila v sobotu skóroval aj Juraj Slafkovský Montrealu Canadiens . Minuloročná draftová jednotka na začiatku 5. minúty duelu v St. Louis vyrovnala v presilovke na 1:1, no hostia z Montrealu nakoniec prehrali 3:6.„Dnes som mal viac striel (štyri). Tréneri premiešali zostavu. Mali sme dobrú kombináciu hráčov. Snažíme sa niečo vytvoriť a budeme v tom pokračovať,“ povedal podľa webu nhl.com 19-ročný Slafkovský, ktorý zaznamenal prvý gól v sezóne. V NHL skóroval prvýkrát od 1. decembra 2022.