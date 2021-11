F1: Hamilton dostal pokutu 5000 eur,pri oslave si odopol bezpečnostné pásy

Britský jazdec F1 Lewis Hamilton dostal pokutu 5000 eur za porušenie bezpečnostných predpisov. Pilot Mercedesu si pri oslavách triumfu na Veľkej cene Brazílie odopol počas čestného kola bezpečnostné pásy, čo pravidlá neumožňujú. Jazdci musia mať pásy zapnuté počas celých pretekov, až do konečného zastavenia v boxoch.





O treste rozhodli súťažní komisári po konci pretekov. "Stevardi majú pochopenie, že pretekár chce v takejto situácii oslavovať, no principiálne je nebezpečné odopínať si pásy, pokiaľ je auto stále v pohybe," uviedli vo svojom stanovisku. Okrem toho inkasoval Hamilton podmienečne aj ďalšiu pokutu 20.000 eur. Podmienka platí do konca roku 2022, sumu zaplatí v prípade, že sa opäť previní voči bezpečnostným pravidlám. Informovala o tom agentúra DPA.Pre 36-ročného Hamiltona, ktorý štartoval až z 10. miesta, to bolo šieste víťazstvo v sezóne a 101. v kariére. Manko na lídra priebežného poradia Maxa Verstappena z Red Bullu stiahol na 14 bodov.