Fehérváry si rozmyslel prihrávku a skóroval, Tatar nepremenil nájazd a Halák dostal štyri góly (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mesiac po štarte nového ročníka NHL sa do streleckej listiny zapísali stále iba dvaja slovenskí hokejisti, ale jeden z nich skóroval dvakrát. Obranca Martin Fehérváry je zatiaľ jasnou slovenskou jednotkou v novej sezóne NHL aj čo do počtu minút na ľade aj čo sa týka štatistického zápisu.V nedeľu v ostro sledovanom zápase Washingtonu s Pittsburghom prispel k víťazstvu domácich 6:1 gólom, dvoma plusovými bodmi aj tromi bodyčekmi. Už v 5. min zápasu Fehérváry s Tomom Wilsonom predviedli ukážkový únik v oslabení, ktorý 22-ročný Slovák zakončil strelou švihom na vyrážačku brankára hostí Tristana Jarryho.Bol to tretí bod a druhý gól Fehérváryho v pätnástom zápase sezóne, v ktorej hráva zväčša po boku najväčšej defenzívnej hviezdy Capitals Johna Carlsona. "Tommy Wilson to urobil skvele. Chvíľu som premýšľal, či mu mám vrátiť puk. Videl som však voľný priestor, preto som sa nakoniec rozhodol strieľať a trafil som," uviedol Fehérváry na webe NHL.K štvrtému víťazstvu Washingtonu za sebou prispel dvoma asistenciami aj kapitán Alexander Ovečkin, ktorý má z 15 zápasov na konte 26 bodov a v produktivite NHL je tretí za dvojicou lídrov z Edmontonu Leonom Draisaitlom (31 bodov) a Connorom McDavidom (27). Až štyria hráči Capitals si pripísali dva body za gól aj asistenciu.Fehérváryho tím je s 22 bodmi na treťom mieste Východnej konferencie a na štvrtom v celej súťaži. "Odohrali sme výborný zápas. Pittsburgh sa napriek náročnému programu tlačil dopredu a hral aj dobre do tela. Som rád, že moji hráči sa s tým veľmi dobre vyrovnali," skonštatoval Peter Laviolette z lavičky Washingtonu.V nedeľu bodoval aj Tomáš Tatar. Útočník New Jersey Devils asistoval pri góle na 3:3 v závere tretej tretiny, ale domáci New York Rangers napokon uspel po samostatných nájazdoch. Tatar svoj nájazdový pokus nepremenil, po 14 zápasoch sezóny má na konte jeden gól a päť asistencií.Vo víťaznom tíme dosiahol fínsky mladík Kaapo Kakko prvé dva body v sezóne za gól aj asistenciu. "Streliť prvý gól po desiatich zápasoch, to bolo asi najťažšie. Šance som však mal aj predtým, preto som veril, že už to príde. Dosiahli sme cenné víťazstvo, preto máme dobrú náladu," uviedol 20-ročný rodák z Turku.V nedeľu bol zo Slovákov v hre aj Jaroslav Halák, ale pokračujúcemu výsledkovému prepadu Vancouveru nezabránil. Jeho tím prehral v Anaheime 1:5. Halák si pripísal 33 zákrokov z 37 streleckých pokusov domácich a stále čaká na prvé víťazstvo v novom pôsobisku v zápase, v ktorom nastúpil.Anaheim dosiahol siedme víťazstvo za sebou a útočník Troy Terry bodoval v štrnástom zápase v neprerušenej sérii. Spolu s Connorom McDavidom z Edmontonu ťahajú spoločne najdlhšie bodové série v tejto sezóne NHL. Klubový rekord Anaheimu v tomto smere patrí Coreymu Perrymu s 19 zápasmi s minimálne bodom na konte zo sezóny 2009/2010.Momentálne má Terry 20 bodov za 11 gólov a 9 asistencií a potreboval na to 15 zápasov. V minulej sezóne mal rovnaký počet bodov na konte vo všetkých 48 stretnutiach. "Je skvelé byť takto stále na očiach vo výsledkovej listine, ale ešte väčšia zábava je, keď zvíťazíme," uviedol 24-ročný Američan.