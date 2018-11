F1: Hamilton vyhral VC Brazílie, pohár konštruktérov pre Mercedes

Lewis Hamilton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky VC Brazílie (71 kôl, 1 kolo - 4,309 km, spolu 305,9 km):



1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1:27.09,066 hod, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +1,469 sek., 3. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) +4,764, 4. Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull) +5,193, 5. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +22,943, 6. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +26,997, 7. Charles Leclerc (Mon./Sauber) +44,199, 8. Romain Grosjean (Fr./Haas) +51,230, 9. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +52,857, 10. Sergio Perez (Mex./Force India), 11. Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso), 12. Carlos Sainz (Šp./Renault), 13. Pierre Gasly (Fr./Toro Rosso), 14. Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren), 15. Esteban Ocon (Fr./Force India) všetci +1 kolo, 16. Fernando Alonso (Šp./McLaren), 17. Sergej Sirotkin (Rus./Williams), 18. Lance Stroll (Kan./Williams) všetci + 2 kolá.



Nedokončili: Nico Hülkenberg (Nem./Renault Sport), Marcus Ericsson (Švéd./Sauber)

Sao Paulo 11. novembra (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese sa stal víťazom Veľkej ceny Brazílie, predposledných dvadsiatych pretekov seriálu Formule 1. Na okruhu Interlagos triumfoval pred Holanďanom Maxom Verstappenom, ktorý síce dokázal Brita predbehnúť, no doplatil na kolíziu s pomalším Estebanom Oconom v 43. kole. Tretí prišiel do cieľa Fín Kimi Räikkönen na Ferrari.Hamilton desiatym triumfom (a 49. v kariére) v sezóne potvrdil už istý titul majstra sveta, ktorý si zabezpečil na predošlom podujatí v Mexiku. Jeho tím Mercedes sa stal v predstihu víťazom Pohára konštruktérov, keďže pred druhým tímom v priebežnom poradí Ferrari má už nedostihnuteľný náskok.Sezóna F1 vyvrcholí v nedeľu 25. novembra Veľkou cenou Abú Zabí.Štart sa vydaril Mercedesom. Hamilton si postrážil prvú priečku a Bottas sa rýchlo dostal pred druhého Vettela. Verstappen v úvodných kolách naznačil, že so štartovou 5. priečkou sa nechce zmieriť a postupne sa dostal cez Vettela, Räikkönena aj Bottasa. Hamilton prezul v 20. kole, vrátil sa na 7. priečku, no postupne sa dral na špicu. Verstappen šiel do boxov v 36. kole, po návrate bol tretí za Ricciardom a Hamiltonom. Holanďan sa však v 40. kole na rovinke dostal pred Hamiltona. V 43. kole mu však o jedno kolo pomalší Ocon nenechal dostatok priestoru v zákrute, kolidoval s Verstappenom a ten spravil "hodiny." Holanďan stratil niekoľko sekúnd, predbehol ho však iba dovtedy druhý Hamilton. Prvá šestka jazdila v pomerne malých odstupoch, no Hamilton si na čele strážil prvú priečku. Na tú sa už nedokázal vrátiť Verstappen, ktorý mal po pretekoch ťažké srdce na Ocona.hlasy (zdroj: Sport2):Lewis Hamilton, víťaz:Max Verstappen, 2. miesto:Kimi Räikkönen, 3. miesto: