F1: HAMILTON ZVÍŤAZIL NA VC SINGAPURU

Singapur 16. septembra (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese s prehľadom triumfoval na Veľkej cene Singapuru a zvýraznil svoj náskok na čele seriálu F1. Na druhom mieste skončil s takmer 9-sekundovým odstupom Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí bol s viac ako pol minútovou stratou Nemec Sebastian Vettel na Ferrari.





Hneď v prvom kole do seba narazili dva monoposty Force India, keď Sergio Perez poslal do bariéry Estebana Ocona, pre ktorého sa preteky skončili hneď po úvodných zákrutách. Na trať sa dostal safety car, no ešte predtým stihol Vettel predbehnúť Verstappena. Úradujúci majster sveta Hamilton si po štarte s prehľadom udržal prvé miesto. V piatom kole, po odstúpení bezpečnostného vozidla, sa začalo opäť súťažiť naplno.V 18. kole sa Verstappen po výjazde z boxov dostal späť na druhé miesto pred Vettela. O vzruch sa v 35. kole postaral opäť Perez, ktorý sa dostal do kontaktu s Rusom Sergejom Sirotkinom (Williams), obidvaja však pokračovali ďalej. Onedlho stratil podstatnú časť zo svojho náskoku Hamilton, ktorého brzdili jazdci pomalší o jedno kolo. Verstappen sa k Britovi priblížil takmer na sekundu, no bol to len chvíľkový jav a pilot Mercedesu svoj náskok získal čoskoro späť. Situácia na popredných pozíciách sa až do cieľa nezmenila a svoje 69. víťazstvo v kariére a siedme v sezóne si bezpečne vyjazdil Hamilton pred Verstappenom a Vettelom. Britský pilot tak má na čele priebežného poradia už 40-bodový náskok pred Vettelom."Boli to náročné preteky, ale mal som veľmi dobrý štart. Bol to pekný súboj s Maxom Verstappenom, táto veľká cena bola asi najdlhšia v mojej kariére. Prežili sme ako tím výborný víkend, verili sme v naše sily a ďakujem všetkým za pomoc. Boli tu úžasní fanúšikovia, ktorým tiež patrí moja vďaka."Ďalšie preteky seriálu F1 sú na programe 30. septembra v Rusku.