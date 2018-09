Klopp po víťazstve nad Tottenhamom: Náš najlepší výkon v sezóne

Archívna snímka, Jürgen Klopp. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. septembra (TASR) - Piatu ligovú výhru za sebou dosiahli futbalisti FC Liverpool, keď v sobotňajšom zápase zvíťazili vo Wembley nad Tottenhamom Hotspur 2:1. "The Reds" vstúpili do Premier League najlepšie od roku 1990 a spolu s londýnskou Chelsea sú jediné tímy, ktoré získali plný počet bodov.V stretnutí na legendárnom štadióne Wembley viedli zverenci Jürgena Kloppa už o dva góly, keď sa presadili Georginio Wijnaldum a Roberto Firmino. Prehru domácich už len zmiernil presným zásahom v nadstavenom čase Erik Lamela.citovala trénera Tottenhamu Mauricia Pochettina agentúra AP."The Reds" minuli v letnom prestupovom období na posily takmer 200 miliónov eur a snívajú o svojom prvom ligovom titule po 29 rokoch.uviedol Klopp.Liverpool však prišiel dvadsať minút pred koncom duelu o strelca víťazného gólu Firmina. Brazílčana zasiahol nešťastne prstom do oka domáci obranca Jan Vertonghen a ten musel predčasne odísť z ihriska na vyšetrenia. Dvadsaťšesťročného útočníka v nedeľu poobede prepustili z nemocnice a jeho zdravotný stav budú naďalej sledovať kluboví lekári. Firminov štart v utorkovom prvom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain je nateraz otázny. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.