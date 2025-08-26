Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

26. augusta 2025

F1: Jazdcami Cadillacu v budúcej sezóne budú Perez a Bottas



Jedenásty tím na okruhu F1 sa rozhodol vsadiť na skúsenosť, obaja jazdci majú 35 rokov.



Mexičan Sergio Perez a Fín Valtteri Bottas budú v budúcej sezóne formuly 1 jazdiť za nový tím Cadillac. Obaja sa vrátia do seriálu MS po ročnej prestávke.


Jedenásty tím na okruhu F1 sa rozhodol vsadiť na skúsenosť, obaja jazdci majú 35 rokov. „Bolo to ťažké rozhodnutie. Je tu veľa pretekárov, ktorý majú talent a zápal súťažiť. Rozhodli však vodcovské schopnosti týchto dvoch jazdcov,“ uviedol podľa AFP Dan Towriss, generálny riaditeľ General Motors, partnerskej spoločnosti Cadillacu.

Perez pred prebiehajúcou sezónou ukončil spoluprácu s tímom Red Bull, hoci mal kontrakt ešte na dva roky. „Cadillac je legendárne meno v americkom motošporte. Pomôcť tímu etablovať sa v F1 je silný záväzok. Som pripravený ho naplniť,“ povedal víťaz šiestich pretekov F1.

Bottas naposledy pôsobil v roku 2024 v tíme Sauber. Tento rok bol rezervným jazdcom Mercedesu, s ktorým si pripísal 10 triumfov v kariére. „Tento tím nie je iba projekt, má dlhodobú víziu. Nemáte každý deň príležitosť vybudovať niečo od podlahy a pomáhať tvoriť niečo, čo jednoznačne patrí do F1,“ vyhlásil Bottas.

