Utorok 26.8.2025
26. augusta 2025
Haraslín pred zápasom s Nemeckom: Bude to náročné
Na úvod kvalifikačných bojov sa Slováci najskôr predstavia doma, potom v nedeľu 7. septembra odohrajú ďalší duel v Luxembursku.
Zdieľať
Slovenskú mužskú futbalovú reprezentáciu čaká v úvode septembra vstup do kvalifikačných bojov o postup na majstrovstvách sveta 2026 v USA. Hneď na úvod A-skupiny privítajú v Bratislave vo štvrtok 4. septembra o 20.45 h jeden z top tímov Európy - Nemecko. Podľa stredopoliara Lukáša Haraslína to bude náročný duel, ale s podporou divákov verí v úspešný výsledok.
Na úvod kvalifikačných bojov sa Slováci najskôr predstavia doma, potom v nedeľu 7. septembra odohrajú ďalší duel v Luxembursku. „Kvalifikáciu začíname nielen s top favoritom skupiny, ale dá sa povedať, že aj s tímom, ktorý vždy patrí medzi najväčších favoritov majstrovstiev sveta či Európy. Predstavuje obrovskú silu, nebude to však náš prvý zápas proti súperovi so zvučným menom. Odohrali sme už veľa ťažkých zápasov proti veľkým súperom ako Portugalsko či Anglicko, takže vieme, čo nás čaká. Bude to veľmi náročné a musíme sa vyvarovať chýb, pretože nás takéto mužstvá potrestajú aj za maličkosti. Pevne verím, že sa dobre pripravíme, každý z nás príde vo výbornej forme a nálade. A tak, ako sme odohrali náročné zápasy, či už v kvalifikácii alebo na majstrovstvách Európy, urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní aj v tomto zápase. Chcel by som pozvať slovenského fanúšika nielen na náš zápas proti Nemecku, ale aj proti Luxembursku a Severnému Írsku. Každého jedného budeme potrebovať, pretože vo výbornej atmosfére sa nám hrá oveľa ľahšie. Verím, že si divák nájde svoje miesto na štadióne a pomôže nám v kvalifikácii,“ vyjadril sa Haraslín pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Reprezentačný stredopoliar zažíva úspešné obdobie na klubovej scéne ako kapitán Sparty Praha: „Pre mňa je veľká česť viesť Spartu Praha z pozície kapitána. Samozrejme, o to väčšia zodpovednosť to je. Ligu zatiaľ hodnotím pozitívne, sme však iba na začiatku. V Konferenčnej lige nám ešte chýba rozhodujúci krok k postupu. Cítim sa skvele, opäť sa blíži reprezentácia, znova zmena po náročnom tímovom programe. Na spoluhráčov sa teším, je to vždy niečo iné a v reprezentácii sme výborná partia. Teším sa na celé mužstvo. Chýbalo mi to, pretože som poslednú reprezentačnú prestávku nemohol byť prítomný pre zranenie a vraciam sa po dlhšom čase.“
