F1: Max Verstappen sa stal dvojnásobným majstrom sveta, Veľká cena Japonska však priniesla aj veľký chaos

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Japonska, osemnástom podujatí seriálu F1. Ako druhý prišiel do cieľa Monačan Charles Leclerc na Ferrari, no ten dostal za manéver v záverečnom kole penalizáciu, po ktorej ho predbehol Verstappenov tímový kolega Mexičan Sergio Pérez. Preteky významne poznačil dážď, pre ktorý jazdci neabsolvovali predpísaný počet kôl. Napokon sa však udelil plný počet bodov a Verstappen získal aj vďaka Leclercovej penalizácii už nedostihnuteľný náskok na čele celkového poradia.



Podľa pravidiel FIA, ktoré platia od sezóny 2021, sa už neudeľujú čiastočné body, pokiaľ sa v pretekoch môže pokračovať. Tie body sa udeľujú iba ak sú preteky prerušené a zároveň nie je možnosť pokračovať, pričom sa dovtedy odjazdilo menej než 75 percent predpísanej vzdialenosti.



Jazdci napokon odjazdili 28 kôl z plánovaných 53. Pre Verstappena to bolo už 12. víťazstvo v sezóne a 32. v kariére. V doterajšom priebehu sezóny nazbieral 366 bodov a pred druhým Pérezom, ktorý o bod preskočil Leclerca, má 113 bodový náskok. Do konca sezóny je v hre už len 112 bodov.



Z pole position, svojej piatej v sezóne, odštartoval Verstappen, ktorý mohol v Japonsku v predstihu spečatiť obhajobu titulu. Ten by mu zaručilo víťazstvo zvýraznené o bod navyše za najrýchlejšie kolo, prípadne akékoľvek umiestnenie, na ktorom by získal o 8 bodov viac než Leclerc a o 6 viac než Pérez. Pierre Gasly odštartoval napriek 17. miestu v kvalifikácii až z boxovej uličky, keďže jeho tím Alpha Tauri po kvalifikácii zmenil špecifikáciu zadného krídla a nastavenia zadného odpruženia.



Verstappen si štart postrážil, keď úspešne čelil ataku Leclerca. Plány absolvovať 53 súťažných kôl od začiatku narušil dážď. Už v úvode vyšiel z trate Sainz a po silnom náraze skončil. Pohonná jednotka zradila Albona a nepríjemný moment zažil aj Gasly, ktorému vošiel do cesty žeriav. Riaditeľstvo pretekov vyvesilo červené vlajky v reakcii na hustý dážď. Pretekári odstavili monoposty a zamierili do paddocku. Komisári následne viackrát posunuli reštart pretekov.



Pretekári si dlhú prestávku krátili aj príspevkami na sociálnych sieťach, na ktorých reagovali najmä na žeriav, ktorý ohrozil Gaslyho. "Koľkokrát ešte máme povedať, že nechceme vidieť žeriav na trati. Pre to sme prišli o Julesa Bianchiho. Čo sa tam stalo, je totálne neakceptovateľné. Dúfam, že toto už bolo naposledy, čo som niečo také videl," uviedol Sergio Pérez, ktorý pripomenul fatálnu nehodu z roku 2015, po ktorej zomrel francúzsky pretekár.

K reštartu pretekov došlo po prestávke, ktorá trvala približne 2.15 h. Monoposty vyšli na trať za safety carom Bernda Maylandera. V tom momente ostávalo do vypršania časového limitu pretekov 40 minút. Trať bola naďalej mokrá, no s predpokladom postupného vysychania. Ako prvý prezul na intermediálky Vettel, ktorý okamžite dosiahol najrýchlejšie kolo. V boxoch ho nasledovala väčšina pretekárov. Prezul aj Verstappen, ktorý postupne zvyšoval náskok na Leclerca. Trať postupne vysychala a jazdci predviedli viacero predbiehacích manévrov. V poslednom kole zaujal súboj o 2. miesto, ktorý napokon dopadol lepšie pre Leclerca, ktorý odolal útoku Péreza. Monačanovi však hrozila penalizácia za manéver v poslednom kole. Tá sa krátko po pretekoch stala realitou, Leclerc si vo výsledkoch pretekov vymenil pozíciu s Pérezom a aj vďaka tomu mohol Verstappen oslavovať druhý majstrovský titul v kariére.



Do konca sezóny 2022 ostávajú ešte štyri podujatia. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 23. októbra v USA. Sezóna vyvrcholí 20. novembra v Abú Zabí.



hlas (zdroj: Sport 2):



Max Verstappen, víťaz a obhajca titulu: "Po tom, čo som prešiel cieľom, som sa tešil z víťazstva, takže vôbec som nečakal, že z toho bude aj titul. Prvý titul bol pre mňa emotívnejší, tento je krásny. Mám zvláštne pocity, ani neviem čo povedať. Moje emócie sú rozporuplné. Ďakujem však každému, kto mi pomohol k titulu. Máme skvelý tím a víťazstvo je zaslúžené."

Výsledky VC Japonska:



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 3:01:44,004 hod.

2. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) +27,066 s

3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +31,763

4. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +39,685

5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +40,326

6. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +46,358

7. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +46,369

8. George Russell (V. Brit./Mercedes) +47,661

9. Nicolas Latifi (Kan./Williams) +1:10,143 min.

10. Lando Norris (V. Brit./Williams) +1:10,782

11. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +1:12,877

12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:13,904

13. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1:15,599

14. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:26,016

15. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:26,496

16. Kuan-jü Čou (Čína/Alfa Romeo) +1:27,043

17. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) 1:28,091

18. Mick Schumacher (Nem./Haas) +1:32,523



nedokončili: Carlos Sainz (Šp./Ferrari), Alex Albon (V. Brit./Thaj./Williams)

Priebežné poradie (po 18 z 22 pretekov):



1. Max Verstappen 366 bodov

2. Sergio Pérez 253

3. Charles Leclerc 252

4. George Russell 207

5. Carlos Sainz 202

6. Lewis Hamilton 180

7. Lando Norris 101

8. Esteban Ocon 78

9. Fernando Alonso 65

10. Valtteri Bottas 46

11. Sebastian Vettel 32

12. Daniel Ricciardo 29

13. Pierre Gasly 23

14. Kevin Magnussen 22

15. Lance Stroll 13

16. Mick Schumacher 12

17. Júki Cunoda 11

18. Kuan-jü Čou 6

19. Alexander Albon 4

20. Nyck de Vries 2

20. Nicholas Latifi 2

Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 619 bodov

2. Ferrari 454

3. Mercedes 387

4. Alpine 143

5. McLaren 130

6. Alfa Romeo 52

7. Aston Martin 45

8. Haas 34

8. AlphaTauri 34

10. Williams 8