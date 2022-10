Slováci spoznajú súperov v kvalifikácii o postup na ME 2024, žrebovať ich budú až z piateho koša

Slovenská futbalová reprezentácia už v nedeľu spozná mená súperov v kvalifikácii o postup na najbližšie majstrovstvá Európy , ktoré bude v roku 2024 hostiť Nemecko. Slováci sú v nelichotivej situácii, keďže pri žrebe vo Frankfurte nad Mohanom budú až v piatom výkonnostnom koši.

Rozhodlo o tom ich účinkovanie v Lige národov 2022/2023, v ktorej v 3. skupine C-divízie obsadili až 3. priečku. Výberu Slovenska budú v 5. koši robiť „spoločnosť" aj tímy Severného Írska, Cypru, Bieloruska, Litvy, Gibraltáru, Estónska, Lotyšska, Moldavska a Malty.

V praxi to znamená, že uvedené tímy sa nemôžu stretnúť v skupinovom boji o Euro 2024. V minulosti boli Slováci v piatom koši aj pri žrebe kvalifikácie o postup na ME 1996.

Rozdelenie tímov do výkonnostných košov pred žrebom kvalifikácie o postup na ME 2024:

1. kôš: Dánsko, Portugalsko, Belgicko, Maďarsko, Švajčiarsko, Poľsko

kôš Ligy národov: Holandsko, Chorvátsko, Španielsko, Taliansko

2. kôš: Francúzsko, Rakúsko, Česko, Anglicko, Wales, Izrael, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Škótsko, Fínsko

3. kôš: Ukrajina, Island, Nórsko, Slovinsko, Írsko, Albánsko, Čierna Hora, Rumunsko, Švédsko, Arménsko

4. kôš: Gruzínsko, Grécko, Turecko, Kazachstan, Luxembursko, Azerbajdžan, Kosovo, Bulharsko, Faerské ostrovy, Severné Macedónsko

5. kôš: Slovensko, Severné Írsko, Cyprus, Bielorusko, Litva, Gibraltár, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko, Malta

6. kôš: Andorra, San Maríno, Lichtenštajnsko





9.10.2022 (Webnoviny.sk) -„Realita, beriem to ako fakt. Žiadna tragédia, žiadna radosť. Dostali sme sa do piateho koša výsledkami sami, musíme z neho vyjsť opäť len sami a opäť len výsledkami. Pre mňa to nie je nová situácia, už som v podobnej bol,“ povedal pred žrebom prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik podľa zväzového webu.Slovákom v rebríčku FIFA patrí aktuálne až 55. priečka. „Nie sme s tým samozrejme spokojní, je to nepríjemné, nikoho z nás to neteší. Ale zopakujem, že len sami sa z toho vieme dostať. Zasa len výsledkami," dodal Kováčik.Reprezentačné tímy sú pred žrebom rozdelené do šiestich výkonnostných košov, prvý päť má po desať členov a šiesty je trojčlenný. Nemecko má ako organizátor ME vopred istú účasť a súčasťou kvalifikácie nebude Rusko pre pokračujúcu vojenskú agresiu na Ukrajine.O Euro sa bude bojovať v desiatich skupinách, sedem z nich bude päťčlenných a tri šesťčlenné. Žrebovať sa začne od elitných výberov a končiť bude pri šiestom koši.Kvalifikačné súboje o ME 2024 sa začnú v druhej polovici marca 2023 dvoma zápasmi, ďalšie dve stretnutia prídu na rad aj v júni, septembri, októbri a novembri 2023. Baráž sa uskutoční v závere marca 2024.Kontinentálny šampionát bude od 14. júna do 14. júla 2024 hostiť desať nemeckých miest - Mníchov, Berlín, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanom, Kolín nad Rýnom, Stuttgart a Lipsko.