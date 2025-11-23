Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 F1

23. novembra 2025

F1: McLareny neprešli kontrolou, Norrisa a Piastriho diskvalifikovali


Technickí delegáti po pretekoch zistili, že opotrebenie časti podlahy na oboch monopostoch prekračuje minimálnu hrúbku deväť milimetrov.




F1: McLareny neprešli kontrolou, Norrisa a Piastriho diskvalifikovali

Oboch jazdcov tímu McLaren dodatočne diskvalifikovali po nedeľňajšej Veľkej cene Las Vegas, 22. podujatí seriálu MS F1. Monoposty lídra celkového poradia Brita Landa Norrisa a jeho austrálskeho kolegu Oscara Piastriho neprešli kontrolou, pri ktorej mala podlaha menšiu hrúbku ako stanovujú pravidlá. Norris má na čele celkovej klasifikácie náskok 24 bodov pred Piastrim a víťazom pretekov v Las Vegas Maxom Verstappenom z Red Bullu.


Technickí delegáti po pretekoch zistili, že opotrebenie časti podlahy na oboch monopostoch prekračuje minimálnu hrúbku deväť milimetrov. Definitívne slovo mali komisári, ktorí vylúčili oba McLareny z oficiálnych výsledkov. Norris prišiel o 18 bodov, ktoré pôvodne získal za 2. miesto, Piastrimu nepripočítali 12 bodov za štvrtú pozíciu. Na druhú priečku sa vďaka tomu posunul Brit George Russell na Mercedese, pódiové umiestnenie pripadlo aj jeho tímovému kolegovi Andreovi Kimimu Antonellimu z Talianska.

McLaren argumentoval, že „existovali poľahčujúce okolnosti, keďže na tomto podujatí došlo k dodatočnému a neočakávanému poskakovaniu, obmedzeným možnostiam testovania kvôli počasiu v prvý deň a skráteným tréningovým jazdám.“ Toto síce komisári nezobrali do úvahy, no podľa Medzinárodnej motoristickej federácie (FIA) nešlo zo strany istého víťaza Pohára konštruktérov o úmyselný pokus obísť predpisy. McLaren nie je prvý tím, ktorý v tejto sezóne porušil predpisy týkajúce sa tzv. „skid blokov“. Lewisa Hamiltona a Nica Hülkenberga tiež diskvalifikovali z Veľkej ceny Číny a Bahrajnu.

Pre 28-ročného Verstappena to bolo v Las Vegas šieste víťazstvo v sezóne a 69. v kariére. Udržal si ním šancu na obhajobu majstrovského titulu. V hre je ešte 58 bodov, pričom Verstappen aj s Piastrim strácajú na Norrisa zhodne po 24 bodov.

Do konca sezóny 2025 ostávajú ešte dva súťažné víkendy. Nasledujúce preteky sú na programe už o týždeň 30. novembra v Katare, kde sa uskutoční aj šprint. Ročník následne vyvrcholí 7. decembra v Abú Zabí.


