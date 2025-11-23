Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

23. novembra 2025

F1: Verstappen zvíťazil v Las Vegas: Stále je za Norrisom veľká medzera


Pre 28-ročného Verstappena to bolo 6. víťazstvo v sezóne a 69. v kariére.



F1: Verstappen zvíťazil v Las Vegas: Stále je za Norrisom veľká medzera

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Las Vegas, 22. podujatí seriálu MS F1. Druhý finišoval Brit Lando Norris z McLarenu pred krajanom Georgeom Russelom na Mercedese. Norris po druhom mieste mierne zvýšil náskok na čele celkového poradia pred druhým v poradí tímovým kolegom Oscarom Piastrim, ktorý v Las Vegas finišoval štvrtý.

Pre 28-ročného Verstappena to bolo 6. víťazstvo v sezóne a 69. v kariére. Udržal si ním teoretickú šancu na obhajobu majstrovského titulu. V hre je ešte 58 bodov, pričom priebežne tretí Verstappen stráca na Norrisa 42. Brit môže už počas nasledujúceho víkendu získať svoj prvý titul majstra sveta. Na priebežne druhého Piastriho má náskok 30 bodov.

Víťaz kvalifikácie Norris síce bezprostredne po štarte agresívne „zatvoril“ Verstappena, no na vjazde do ľavotočivej zákruty nedobrzdil a vyšiel z trate. Na prvé miesto sa tak dostal Holanďan. Na druhé miesto sa posunul Russell, Norris bol tretí. Pre úlomky na trati vyhlásili virtuálny safety car. Predchádzalo mu poškodenie monopostu Lawsona po kontakte s Piastrim a aj kolízia Bortoleta so Strollom, po ktorom napokon obaja odstúpili. V 15. kole dostal Antonelli 5-sekundový trest za štart proti predpisom. Krátko na to bol opäť aktivovaný virtuálny safety car kvôli úlomkom z monopostu Albona, ktorý neskôr dostal 5-sekundový trest za kolíziu s Hamiltonom. Norris bol v tom čase tretí, no výrazne sa približoval Russellovi. Jazdec Mercedesu následne prezul, v 22. kole ho nasledoval Norris, ktorý bol po návrate na trať až za Russellom. Líder pretekov Verstappen prezul v 25. kole a jeho zastávka nebola ideálna, vrátil sa na prvé miesto. Za ním jazdili Russell a Norris. Tí predviedli vzájomný súboj v 34. kole, v ktorom bol Norris v nájazde do ľavotočivej zákruty rýchlejší a posunul sa na 2. miesto. Od 47. kola mal problémy s rýchlosťou a Russell sťahoval náskok. Napokon sa Norris udržal na 2. mieste. Verstappen triumfoval s presvedčivým náskokom a získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo.

Do konca sezóny 2025 ostávajú ešte dva súťažné víkendy. Nasledujúce preteky sú na programe už o týždeň 30. novembra v Katare, kde sa uskutoční aj šprint. Ročník následne vyvrcholí 7. decembra v Abú Zabí.

hlasy po pretekoch, no ešte pred diskvalifikáciou (zdroj: Nova Sport):

Max Verstappen, víťaz: „Nevedel som, čo znesú naše pneumatiky. Spravili sme nejaké zmeny a napokon to vyšlo. Stále je tam (za Norrisom, pozn.) veľká medzera, ale vždy sa snažíme maximalizovať náš výsledok. V nasledujúcich pretekoch sa pokúsime o ďalšie víťazstvo a uvidíme, ako to dopadne. Som veľmi hrdý na všetkých v tíme. Počas sezóny sme mali vzostupy aj pády a veľa sme sa naučili.“

Lando Norris, 2. miesto (neskôr diskvalifikovaný): „V prvom kole som si povedal, že nechám Maxa zvíťaziť. Samozrejme, žartujem, veď nemôžem povedať, že som to úplne zbabral. Max odviedol skvelú prácu, zaslúžene zvíťazil.“

George Russell, 3. miesto (neskôr posun na 2. miesto): „Pri snahe o útok na Maxa som si poškodil pneumatiky a to určilo moje tempo. Som rád z pódiového umiestnenia.“

Veľká cena Las Vegas (50 kôl, 1 kolo: 6,201 km, celkovo: 309,9 km)

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull), 2. George Russell (V. Brit./Mercedes) +23,546, 3. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +30,488, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +30,678, 5. Carlos Sainz (Šp./Williams) +34,924, 6. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +45,257, 7. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +51,134, 8. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +59,369, 9. Esteban Ocon (Fr./Haas) +1:00,635, 10. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +1:10,548, 11. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:25,308, 12. Júki Cunoda (Jap./Red Bull) +1:26,974, 13. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:31,702, 14. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls), 15. Franco Colapinto (Arg./Alpine) obaja +1 kolo

diskvalifikovaní: Lando Norris (V.Brit./McLaren), Oscar Piastri (Austr./McLaren)

nedokončili: Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber), Alexander Albon (Thaj./V. Brit./Williams)

Celkové poradie (po 22 z 24 pretekov):

1. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 390 bodov, 2. Oscar Piastri (Aus./McLaren) 366, 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 366, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) 294, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 226, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) 152, 7. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 137, 8. Alexander Albon (V. Brit./Thaj./Williams) 73, 9. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) 51, 10. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) 49, 11. Carlos Sainz (Šp./Williams) 48, 12. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) 41, 13. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) 40, 14. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) 36, 15. Esteban Ocon (Fr./Haas) 32, 16. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) 32, 17. Júki Cunoda (Jap./Red Bull) 28, 18. Pierre Gasly (Fr./Alpine) 22, 19. Gabriel Bortoleto (Br./Kick Sauber), 20. Franco Colapinto (Arg./Alpine) 0, 21. Jack Doohan (Aus.) 0 b

Pohár konštruktérov:

1. McLaren 756 bodov, 2. Mercedes 431, 3. Red Bull 391, 4. Ferrari 378, 5. Williams 121, 6. Racing Bulls 90, 7. Haas 73, 8. Aston Martin 72, 9. Kick Sauber 68, 10. Alpine 22


