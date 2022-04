F1: Na VC Austrálie zvíťazil Leclerc

Monačan Charles Leclerc na Ferarri triumfoval na Veľkej cene Austrálie, tretích pretekoch tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Mexičan Sergio Perez z Red Bullu, tretí finišoval Brit George Russell na Mercedese.



Pre 24-ročného Leclerca to bolo druhé víťazstvo v sezóne, keď triumfom nadviazal na prvenstvo v kvalifikácii, rovnako ako na prvom podujatí sezóny v Bahrajne. Po štvrtom triumfe v kariére výrazne navýšil náskok na čele priebežného poradia sezóny 2022, keďže jeho najbližší prenasledovatelia Carlos Sainz ani Max Verstappen nedokončili preteky.



Druhé pódiové umiestenie v kariére a prvé "ozajstné" dosiahol Brit George Russell. Tretím miestom vybojoval svoje prvé pódium vo farbách Mercedesu. Prvé v kariére zažil v sezóne 2021 na VC Belgicka, na ktorej sa však odjazdilo iba jedno hodnotené kolo a udeľovali sa iba polovičné body.



Leclerc získal v Melbourne 26 bodov, keďže odjazdil aj najrýchlejšie kolo. V sezóne nazbieral už 71 bodov.



Monačan si svoju druhú pole position v sezóne postrážil a vydareným štartom sa udržal pred Verstappenom. Prvé kolo vyšlo Hamiltonovi, ktorý sa z piateho miesta dostal pred Norrisa aj Pereza. O najdramatickejší moment úvodu pretekov sa postaral Sainz, ktorý po nevydarenej kvalifikácii a štarte z 9. miesta neudržal v 2. kole monopost na trati a po výjazde do štrku sa pre neho preteky skončili. Na trať prišlo safety car, ktorého prvú prítomnosť žiadny z pretekárov nevyužil na prezutie. V 10. kole Perez využil systém DRS a na rovinke sa dostal cez Hamiltona. Na čele sa ustálilo poradie Leclerc - Verstappen - Perez.

Pilot Ferrari Charles Leclerc po výmene pneumatík počas Veľkej ceny Austrálie formuly 1 v austrálskom Melbourne, v nedeľu 10. apríla 2022.

Hamilton sa po návšteve boxov v 24. kole vrátil na trať pred Pereza, ktorý si po ďalšom vzájomnom súboji vybojoval 3. priečku a následnú snahu Hamiltona o odvetu zabrzdila ďalšia prítomnosť bezpečnostného vozidla. Safety car prišiel na trať po tom, ako Sebastian Vettel na okamih stratil kontrolu nad monopostom, vrazil do bariéry a musel odstúpiť. Vyťažil z toho Russell, ktorý rýchlo prezul a ocitol sa na 3. mieste pred Perezom. Bezprostredne po reštarte druhý Verstappen zatlačil na lídra Leclerca, ktorý si však dokázal udržať pozíciu. Holanďan živil šancu na úspech do 39. kola, v ktorom mu zlyhal pohonný agregát a už druhýkrát v sezóne musel predčasne odstúpiť.



Leclerc bol na prvom mieste suverénny, jeho náskok na druhého Pereza postupne narastal a v závere pretekov bol vyše 20-sekundový. Tretie miesto si za Perezom udržal Russell pred tímovým kolegom Hamiltonom.



Sezóna F1 bude pokračovať o dva týždne Veľkou cenou Emilia Romagna na okruhu v talianskej Imole. Pretekom bude predchádzať kvalifikačný šprint, štart VC je na programe v nedeľu 24. apríla o 15.00 SELČ.

hlasy:





Charles Leclerc, víťaz: "Máme skvelý monopost. Bol som prekvapený jeho vynikajúcou rýchlosťou od prvého do posledného kola. Trochu som zneistel po reštarte pretekov po odchode safety caru, ale inak bolo všetko v poriadku. Sú to ešte len tretie preteky v sezóne, takže je ešte veľa času a pretekov pred nami. Som však veľmi rád, že máme dobré auto."



Sergio Perez, 2. miesto: "Dnes to nebol náš deň. Druhým miestom sme síce získali nejaké body, ale stratili sme Maxa. To je veľká škoda. Verím, že nás podobné výsledky nebudú prenasledovať v ďalšom priebehu sezóny."



George Russell, 3. miesto: "Dvakrát hralo šťastie v náš prospech. My sme Mercedes a nikdy sa nevzdávame. Verím, že sa znovu vrátime, no vieme, že to bude nejaký čas trvať. Všetci však pracujú tvrdo a verím, že výsledky sa dostavia."

VC Austrálie (58 kôl, 1 kolo: 5,303 km, celkovo: 307,6 km):





1. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 1:27:46,548 h,

2. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +20,524 s,

3. George Russell (V.Brit./Mercedes) +25,593,

4. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) +28,543,

5. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +53,303,

6. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +53,737,

7. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:01,683 min.,

8. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:08,439,

9. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri) +1:16,221,

10. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +1:19,382,

11. Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo) +1:21,695,

12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:28,598,

13. Mick Schumacher (Nem./Haas),

14. Kevin Magnussen (Dán./Haas),

15. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri),

16. Nicholas Latifi (Kan./Williams),

17. Fernando Alonso (Šp./Alpine) všetci + 1 kolo:



nedokončili:

Carlos Sainz (Šp./Ferrari),

Sebatian Vettel (Nem./Aston Martin),

Max Verstappen (Hol./Red Bull)



Priebežné poradie:

1. Leclerc 71 bodov,

2. Russell 37,

3. Sainz 33,

4. Pérez 30,

5. Hamilton 28,

6. Verstappen 25,

7. Ocon 20,

8. Norris 16,

9. Magnussen 12,

10. Bottas,

11. Ricciardo 8,

12. Gasly 6,

13. Cunoda,

14. Alonso 2,

15. Čou Kuan-jüm 1,

16. Albon 1,

17. Schumacher 0,

18. Stroll 0,

19. Hülkenberg 0,

20. Latifi 0, 21. Vettel 0.