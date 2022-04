NHL: Fehérváry skóroval v druhom zápase za sebou, hetrik Roslovica

Slovenský hokejista Martin Fehérváry prispel v sobotňajšom dueli NHL gólom k víťazstvu Washingtonu na ľade Pittsburghu 6:3. Dvadsaťdvaročný obranca skóroval v druhom zápase za sebou, keď 27 sekúnd pred koncom gólom do prázdnej bránky spečatil výsledok. Ďalšími istými účastníkmi play off sú New York Rangers a Toronto.



Fehérváry zaznamenal siedmy presný zásah v sezóne, v ktorej zatiaľ nazbieral 14 bodov (7+7) v 68 stretnutiach. Proti Penguins odohral 21:25 min., vyslal dve strely na bránku, pripísal si mínusový bod, odsedel dve trestné minúty a rozdal až deväť hitov. Po dvoch tretinách bol stav 3:3, vyrovnané skóre zlomil osem a pol minúty pred koncom Tom Wilson a potom do prázdnej bránky skórovali Jevgenij Kuznecov a Fehérváry. Capitals sú v Metropolitnej divízii na štvrtom mieste, keď na Pittsburgh strácajú štyri body, ale odohrali o dva zápasy menej. Penguins prehrali štvrtý zápas za sebou. "V hale bolo hlučno, pripadalo mi to ako počas play off. Hoci sme boli hostia, energia z tribún nás nabíjala," povedal pre nhl.com strelec víťazného gólu Wilson po tom, ako jeho tím vyhral piaty zápas vonku za sebou. Na 3:3 vyrovnal v druhej časti Alexander Ovečkin, ktorý strelil osem gólov v uplynulých jedenástich dueloch a celkovo ich má v tejto sezóne na konte 44. Ovečkin vyrovnal rekord Gordieho Howea v štatistike najviac gólov v sezóne vo veku 36 a viac rokov. Lídrom poradia je Teemu Selänne, ktorý v sezóne 2006/2007 strelil v drese Anaheimu Ducks ako 36-ročný 48 gólov. Ovečkin prvýkrát v kariére prekonal Tristana Jarryho a v NHL tak skóroval už proti 158 brankárom. V tejto štatistike sú pred kapitánom Washigtonu len Jaromír Jágr (178), Patrick Marleau (177) a Mark Messier (164). Významný míľnik dosiahol útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin, ktorý zaznamenal jubilejnú 700. asistenciu v profiligovej kariére.



V ďalšom zápase New Jersey zvíťazilo na ľade Dallasu 3:1. V závere tretej tretiny o tom rozhodli góly útočníkov Nica Hischiera a Pavla Zachu. Rozdielový gól strelil po krásnej individuálnej akcii minútu a 11 sekúnd pred koncom Hischier a o desať sekúnd neskôr spečatil Zacha víťazstvo Devils. "Odviedli sme dobrú prácu v celom zápase. Nehrali sme len 20 alebo 40 minút, ale išli sme naplno do konca. Za tvrdo odpracovaných 60 minút sme sa dočkali odmeny," povedal Hischier, ktorý zaznamenal 200. bod v NHL. Dallas si v boji o play off udržal druhú voľnú kartu v Západnej konferencii, ale bodovo sa na Stars dotiahli hráči Vegas, ktorí zdolali doma Arizonu 6:1. "Nevyzerali sme ako tím, ktorý chce postúpiť do play off. Nemôžeme na nikoho ukázať prstom, pretože dnes by som nenašiel hráča, ktorý hral dobre," poznamenal tréner Dallasu Rick Bowness. V domácom drese odohral proti svojmu bývalému tímu slovenský útočník Marián Studenič takmer 10 minút a zapísal si jeden mínusový bod. Stars získali 23-ročného krídelníka na konci februára z waiver listiny, za Devils odohral predtým v tejto sezóne 17 zápasov. Jeho krajan a spoluhráč Andrej Sekera bol zdravý náhradník. V drese hostí odohral útočník Tomáš Tatar takmer 15 minút bez bodového zápisu, zaznamenal tri strely, jeden hit a jednu strelu zblokoval.



Hráči New Yorku Islanders v obrane so Zdenom Chárom nestačili na St. Louis, ktorému podľahli na jeho ľade hladko 1:6. Chára počas 19:31 min. nazbieral tri mínusky, vyslal dve strely na bránku a pripísal si dve trestné minúty. Blues vyhrali piaty zápas za sebou, bodovali v uplynulých ôsmich a v Centrálnej divízii sa dostali na druhé miesto pred Minnesotu. Dva góly a asistenciu zaznamenal obranca Justin Faulk, Vladimir Tarasenko a Robert Thomas mali bilanciu 1+2. Brankár Jordan Binnington chytil 30 striel a tešil sa z prvého víťazstva od 27. februára. "Zhoreli sme v druhej tretine, keď sme súpera púšťali do brejkov. ‘Varly’ (brankár Semjon Varlamov, pozn. red.) bol bez šance," povedal kapitán "ostrovanov" Anders Lee. Skóre duelu otvoril obranca Blues Nick Leddy, ktorý si dres Islanders obliekal v rokoch 2014-2021.



Calgary v zostave bez Adama Ružičku uspelo na klzisku nováčika Seattlu 4:1. Flames si tak upevnili vedúcu pozíciu v Pacifickej divízii, pred druhým Edmontonom majú sedembodový náskok. Pri všetkých góloch "plameňov" bol obranca Noah Hanifin, ktorý si pripísal štyri asistencie. Spoľahlivý výkon podal v bránke Jakob Markström, vykryl 27 striel.

Vancouver si poradil so San Jose 4:2, pred Slovákom Jaroslavom Halákom dostal v bránke Canucks prednosť Thatcher Demko, ktorý zneškodnil 35 striel súpera a zaznamenal 30. víťazstvo v sezóne. Sharks prehrali šiesty zápas za sebou.



Columbus vyhral v Detroite 5:4 po predĺžení najmä zásluhou Jacka Roslovica, ktorý strelil tri góly vrátane víťazného a pridal k nim aj jednu asistenciu. Dosiahol svoj druhý hetrik v profiligovej kariére, ten prvý zaznamenal pred viac ako tromi rokmi v drese Winnipegu Jets. Dva góly Detroitu, ktorý definitívne stratil šancu na postup do play off, strelil Jakub Vrána. Jubilejný 500. zápas v NHL odohral útočník Red Wings Dylan Larkin.



Toronto si poradilo s Montrealom 3:2 a definitívne si zabezpečilo postup do vyraďovacej časti. Dvomi gólmi zariadil výhru kanonier Auston Matthews, boli to jeho zásahy s poradovými číslami 57 a 58 a upevnili si nimi vedúce postavenie v tabuľke strelcov. Matthews strelil oba góly v prvej tretine, keď sa presadil v priebehu 27 sekúnd. Pri jeho prvom zásahu sa zranil Jake Allen a nového brankára Sama Montembeaulta privítal najlepší kanonier hneď po príchode na ľad gólom na 2:0. "Postup do play off je ďalší krok. Sezóna má svoj vývoj a my ideme krok za krokom. Hrali sme dobrý hokej, chceme v tom pokračovať," zdôraznil Matthews. Maple Leafs šiestykrát v sezóne nazbierali 100 bodov v základnej časti. Matthews bodoval v šestnástom zápase za sebou, počas tejto série nazbieral 31 bodov (21+10). Dvadsaťštyriročný americký center sa stal prvým hráčom od roku 1996, ktorý strelil 50 gólov v 50 zápasoch NHL. Matthews skóroval v uplynulých 50 dueloch 51-krát, čím vyrovnal zápis Maria Lemieuxa z roku 1996. Z 58 gólov dal 43 v rovnovážnom stave a prekonal klubový rekord Franka Mahovlicha (41 v sezóne 1960/61).



Istú účasť v play off majú aj "jazdci" z New Yorku, ktorí postup spečatili víťazstvom 5:1 nad Ottawou. Rangers bojovali o Stanleyho pohár naposledy v roku 2020, vtedy v covidom poznačenej sezóne vypadli v predkole play off s Carolinou Hurricanes 0:3 na zápasy. Do druhého kola Východnej konferencie postúpili naposledy v roku 2017. "Máme v tíme skvelých hráčov, mladé talenty a asi najlepšieho brankára na svete. Je čas na veľký úspech, prvý krok sme splnili," povedal útočník Ryan Strome. Dva góly Rangers strelil Chris Kreider a už len jeden presný zásah ho delí od toho, aby sa stal tretím 50-gólovým strelcom v tejto sezóne. Na métu 50 gólov sa v drese Rangers dostali v minulosti len Jaromír Jágr (54 gólov v sezóne 2005/2006), Adam Graves (52, 1993/1994) a Vic Hadfield (50, 1971/72). Artemin Panarin nazbieral tri body (1+2), brankár Igor Šesťorkin chytil 21 striel.



Brankár Darcy Kuemper predviedol 49 úspešných zákrokov, z toho 11 v predĺžení a pomohol Coloradu k víťazstvu 2:1 po nájazdoch v Edmontone. V riadnom hracom čase aj v nájazdoch skóroval za "lavíny" Nathan MacKinnon. Hráči Avalanche vyhrali šiesty zápas za sebou a 52. triumfom v sezóne vyrovnali klubový rekord zo sezón 2000/2001 a 2013/2014. Jediný gól Oilers strelil Warren Foegele, prvýkrát po 15 zápasoch nebodoval najproduktívnejší hráč NHL Connor McDavid. Colorado je stále najlepší tím celej NHL, keď má o dva body viac ako Florida. Panthers vyhrali v Nashville 4:1.

výsledky NHL:

postupujúci do play off:

Západná konferencia

Dallas - New Jersey 1:3,Pittsburgh - Washington 3:6 /za hostí 1+0/,Nashville - Florida 1:4,Philadelphia - Anaheim 3:5,New York Rangers - Ottawa 5:1,Detroit - Columbus 4:5 pp,Toronto - Montreal 3:2,Seattle - Calgary 1:4,St. Louis - New York Islanders 6:1,Edmonton - Colorado 1:2 pp a sn,Vegas - Arizona 6:1,Vancouver - San Jose 4:2: Carolina, NY Rangers: Florida, Toronto





Centrálna divízia: Colorado