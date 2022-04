F1: Na VC Emilia Romagna triumfoval Verstappen

Holanďan Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil na Veľkej cene Emilia Romagna, štvrtých pretekoch seriálu F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Mexičan Sergio Pérez, tretí finišoval Brit Lando Norris na McLarene.



Líder priebežného poradia Monačan Charles Leclerc z Ferrari sa po chybe v 53. kole umiestnil na 6. mieste.



Verstappen, pre ktorého to bolo v trojročnej histórii VC Emilia Romagna druhé víťazstvo (prvé v roku 2021), stiahol manko na priebežného lídra celkového poradia Leclerca. Pre Holanďana to bolo zároveň druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne 2022 a 22. v kariére. Prvenstvom v Imole zároveň zavŕšil vydarený víkend, keď získal plný počet bodov za triumf v kvalifikačnom šprinte a v pretekoch aj s najrýchlejším kolom.



Verstappen si vydareným štartom postrážil prvú priečku a úspešný úvod Red Bullov podčiarkol jeho tímový kolega Pérez, ktorý sa okamžite dostal z tretieho miesta na druhé pred Leclerca. Iba jednu zákrutu vydržal na trati Sainz, ktorý po kolízii s Ricciardom vyšiel na štrk. Z neho sa už do pretekov nevrátil a skončili sa pre neho predčasne rovnako ako predchádzajúce podujatie v Austrálii. Ďalej od kolízie Ricciarda a Sainza sa v rovnakom čase roztočil Schumacher, ktorý sa vrátil na trať, no z nádejnej desiatej priečky sa prepadol na sedemnástu. Na trať prišlo safety car a po jeho odchode bolo na čele poradie Verstappen - Pérez - Norris - Leclerc.



Na snímke v popredí Max Verstappen na VC Emilia Romagna v Imole.

Foto: TASR/AP

VC Emilia Romagna (63 kôl, 1. kolo: 4,909 km, spolu: 309,1 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull),

2. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +16,527,

3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +34,834,

4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +42,506,

5. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +43,181,

6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +56,072,

7. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri) +1:1,110 min.,

8. Sebatian Vettel (Nem./Aston Martin) +1:10,892,

9. Kevin Magnussen (Dán./Haas) 1:15,260,

10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin),

11. Esteban Ocon (Fr./Alpine),

12. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams),

13. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri),

14. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes),

15. Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo),

16. Nicholas Latifi (Kan./Williams),

17. Mick Schumacher (Nem./Haas),

18. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren)



Nedokončili:

Carlos Sainz (Šp./Ferrari),

Fernando Alonso (Šp./Alpine)

Priebežné poradie:



1. Charles Leclerc 86 bodov,

2. Max Verstappen 59,

3. Sergio Pérez 54,

4. George Russell 49,

5. Carlos Sainz 38,

6. Lando Norris 35,

7. Lewis Hamilton 28,

8. Valtteri Bottas 24,

9. Esteban Ocon 20,

10. Kevin Magnussen 15,

11. Daniel Ricciardo 11,

12. Júki Cunoda 10,

13. Pierre Gasly 6,

14. Sebastian Vettel 4,

15. Fernando Alonso 2,

16. Čou Kuan-jüm 1,

17. Alexander Albon 1,

18. Lance Stroll 1,

19. Mick Schumacher 0,

20. Nico Hülkenberg (Nem./Aston Martin) 0,

21. Nicolas Latifi 0

Pohár konštruktérov:

1. Ferrari 124 bodov,

2. Red Bull 113,

3. Mercedes 77,

4. McLaren 46,

5. Alfa Romeo 25,

6. Alpine 22,

7. Alphatauri 16,

8. Haas 15,

9. Aston Martin 5,

10. Williams 1

V 7. kole sa preteky skončili aj pre druhého Španiela Alonsa, ktorý mal poškodený monopost, s ktorým sa už po nájazde do boxov nevrátil na trať. Krátko na to Leclerc poskočil na 3. miesto, keď v zákrute predbehol Norrisa. Aj po polovici pretekov boli na čele Red Bully Verstappena a Péreza, za ktorými nasledovali Leclerc s Norrisom. Sedemnásobný majster sveta Hamilton štartoval zo 14. priečky a jazdil s výrazným odstupom za bodovanými priečkami. Norris sa neskôr dostal pred Leclerca, ktorý však v 53. kole po odraze od obrubníka vrazil do bariéry a poškodil si monopost. V pretekoch pokračoval, zaradil sa však až na záver prvej desiatky. Verstappen jazdil suverénne a do cieľa prišiel s takmer 15-sekundovým náskokom pred Pérezom.Sezóna F1 bude pokračovať ďalším podujatím v nedeľu 8. mája, keď je na programe premiérová VC Miami.víťaz: "Dnes to bolo o tom, aby sme nespravili chybu. Preteky som si užíval. Dôležitý bol ich štart a takisto aj moment, keď sme prezúvali. Keď ste líder, tak nechcete spraviť chybu."2. miesto: "Dnes to boli veľmi zradné podmienky. Som veľmi rád za dnešný výsledok, ktorý je skvelá správa pre celý tím. V úvode sezóny sme mali problémy so spoľahlivosťou, ale dnes sme ukázali, že sme späť. Double je odmena pre celý náš tím za tvrdú prácu."3. miesto: "Milujem takéto podmienky. Dosiahli sme skvelý výsledok, ktorý je odmena pre celý tím. Zaslúžil si to."

Správu budeme aktualizovať