Raskob a Honzík hrdinami 2. finále, Milo: Podali sme heroický výkon

Hokejisti HK Nitra sa rýchlo otriasli z prehry 4:6 v prvom finálovom súboji play off extraligy a v sobotu dokázali po veľkej dráme zdolať domáci Slovan Bratislave 2:1 po predĺžení. Hrdinom duelu sa stal americký obranca Willie Raskob, ktorý v 12. minúte predĺženia strelou z kruhu parádne zavesil a rozhodol o triumfe hostí. Tých výrazne podržal aj brankár David Honzík, ktorý zneškodnil 35 striel domácich.





"Dnes sme podali priam heroický výkon. Všetci chalani hrali obetavo a mali sme aj kus šťastia, to však k tomu patrí. Poďakovať za výkon musím všetkým hráčom, v prvom rade nášmu brankárovi," spokojne konštatoval asistent trénera hostí Dušan Milo. Kým v prvom finálovom zápase videli diváci gólové hody, druhý priniesol defenzívnejší hokej. Nitrianski obrancovia sa celý čas obetavo vrhali do striel. "Dnes to bolo o niečom inom ako včera. Zomkli sme sa, išli sme, čo to dá, ustáli sme presilovky súpera. V závere sme to hrali už maximálne na emócie a napokon sa nám podarilo streliť víťazný gól. Z našej strany to bol aj kvalitnejší výkon od brankára. Išli sme do Bratislavy s cieľom jeden zápas vyhrať, čo sa nám podarilo," dodal Milo.Slovanisti mali síce strelecky navrch (36:24), ale v koncovke sa trápili. Vyrovnať na 1:1 sa im podarilo až v power play bez brankára, keď trinásť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času skóroval výstavne Joona Jääskeläinen. V predĺžení domáci stroskotali na Honzíkovi a v 72. minúte prišlo rozhodnutie z hokejky Raskoba. "Začali sme omnoho lepšie ako včera," hodnotil duel asistent trénera "belasých" Ján Lipiansky. "Mali sme dobrý pohyb, podarilo sa nám aj skórovať, no neuznali nám dva góly, čo na nás trochu doľahlo. Potom sme sa trápili v hre 5 na 5. Bol to klasický play off zápas, dlho bol stav 0:0, až deväť minút pred koncom padol prvý gól do našej siete. Mali sme veľký tlak, verili sme, že niečo z toho zužitkujeme, napokon sme vyrovnali 13 sekúnd pred koncom aj so šťastím. V predĺžení sme mali množstvo šancí, v ktorých sme mohli strhnúť víťazstvo na našu stranu. Nepodarilo sa a sami sme inkasovali."

Domáci stratili v zápase dvoch hráčov. Útočník Tomáš Zigo na konci druhej tretiny nepríjemne dopadol na ľad, z ktorého ho museli odniesť so zafixovaným krkom na pojazdných nosidlách. Po prvotnom vyšetrení ho s narazenou hlavou a chrbticou odviezli sanitkou do nemocnice, podľa RTVS by sa však mal vyhnúť vážnejšiemu zraneniu. V tretej tretine odstúpil z hry aj obranca Alex Breton, ktorého zasiahol vystrelený puk do tváre a zakrvavený zamieril z ľadu rovno do ošetrovne. Tržnú ranu mu museli zašívať. "Určite nás to neteší. U oboch hráčov to nevyzeralo na ľade vôbec dobre. Podstúpia vyšetrenia, viac budeme vedieť zajtra. Dúfam, že čoskoro budú späť," dodal Lipiansky. Séria sa presúva do Nitry za stavu 1:1: "Potvrdilo sa, že druhý zápas je väčšinou úplne iný ako ten prvý. Vyvíjal sa úplne inak, koniec nebol pre nás šťastný. Samozrejme, s jedným gólom sa dá ťažko vyhrať. Je 1:1, ideme ďalej."