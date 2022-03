F1: Na VC Saudskej Arábie zvíťazil majster sveta Verstappen

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na nedeľnej Veľkej cene Saudskej Arábie, druhých pretekoch motoristického seriálu MS F1. Úradujúceho majstra sveta na pódiu doplnili jazdci Ferrari, druhý skončil Monačan Charles Leclerc a tretí bol Španiel Carlos Sainz. Pre Verstappena to bolo prvé víťazstvo v sezóne a 21. v kariére. Na čele priebežného poradia ostal Leclerc, víťaz prvého podujatia sezóny v Bahrajne, so 44 bodmi.





VC Saudskej Arábie (50 kôl, 1 kolo: 6,174 km, spolu: 308,5 km):

Po nehode v kvalifikácii do pretekov neodštartoval Mick Schumacher (Haas) a napokon chýbal aj Juki Cunoda (Alpha Tauri), ktorému zlyhal motor. Nemec Nico Hülkenberg (Aston Martin), rovnako ako pred týždňom v Bahrajne, aj tentoraz nahradil krajana Sebastiana Vettela, ktorý mal opäť pozitívny test na koronavírus.Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton z Veľkej Británie odštartoval do 180. pretekov vo farbách Mercedesu, čím prekonal rekord Michaela Schumachera (Ferrari) v počte veľkých cien absolvovaných v jednom tíme.Perez odštartoval z prvej pole position bez problémov, v úvodných metroch si postrážil pozíciu. Jeho tímový kolega Verstappen sa okamžite posunul na 3. miesto. Perez jazdil na 1. priečke do 16. kola, keď šiel prezuť a na trať sa vrátil za štvrtého Russella. Do karát mu nezahrala následná kolízia Latifiho, ktorý vrazil do bariéry. Na trať prišiel safety car a na 1. miesto sa posunul Leclerc pred Verstappena a Pereza. Hamilton, ktorý po nevydarenej kvalifikácii štartoval až z 15. miesta, bol v tej chvíli siedmy. K reštartu pretekov došlo v 20. kole. Poradie na popredných priečkach sa nemenilo, Leclerc sa držal pred Verstappenom a Sainzom. Rušno bolo v 37. kole, keď v krátkom slede pre technické problémy odstúpili Ricciardo, Alonso aj Bottas. Verstappen zaútočil na Leclerca v 42. kole, dostal sa pred neho, ale iba nakrátko, keďže Leclerc následne využil nedokonalý výjazd Holanďana aj s pomocou systému DRS. V ďalšom kole si obaja "ponúkli" prvé miesto pred DRS zónou a na čele ostal Leclerc. Situácia sa viackrát zopakovala a v 47. kole sa Verstappen dostal pred Monačana. Ten sa do posledných metrov tlačil na Verstappena, ktorý si udržal tesný náskok.Tretí súťažný víkend sezóny 2022 je programe o dva týždne, VC Austrálie odštartuje 10. apríla o 7.00 SELČ.Max Verstappen, víťaz: "Predviedli sme (s Leclercom) tvrdé motoristické súboje. Zužitkoval som výhodu z roviniek, na ktorých bol náš tím rýchlejší. S Charlesom sme hrali na seba rôzne hry. Napokon som veľmi spokojný, zvlášť pretože sme sa po nevydarených pretekoch v Bahrajne vrátili späť takýmto spôsobom."Charles Leclerc, 2. miesto: "Bolo to tvrdé, ale férové súťaženie. Dnešné preteky som si veľmi užil. Vždy by to malo takto vyzerať. Samozrejme, som sklamaný, že som nezvíťazil, ale oceňujem férovú bitku s Maxom. Máme iné koncepty monopostov a možno aj preto to bola taká zábava. Naše súboje boli aj o vzájomnom rešpekte."Carlos Sainz, 3. miesto: "Boli to tesné súboje s Perezom. Problémy mi spôsobili pneumatiky a príchod bezpečnostného vozidla, ktorý ich schladil. Môžem však povedať, že monopost mi sedel lepšie než v Bahrajne."



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:24:19,293 hod., 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,549 sek., 3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +8,097, 4. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +10,800, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +32,732, 6. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +56,017, 7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +56,124, 8. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +1:02,946, 9. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:04,308, 10. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +1:13,948, 11. Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo) +1:22,215, 12. Nico Hülkenberg (Nem./Aston Martin) +1:31,742, 13. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) + 1 kolo, 14. Alexander Albon (Thaj./V. Brit./Wiliams) +3 kolá.



Nedokončili: Nicholas Latifi (Kan./Williams), Daniel Ricciardo (Aus./McLaren), Fernando Alonso (Šp./Alpine), Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo)



Neštartovali: Mick Schumacher (Nem./Haas), Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri)



Priebežné poradie:



1. Leclerc 44 bodov, 2. Sainz 33, 3. Verstappen 25, 4. Russell 22, 5. Hamilton 16, 6. Ocon 14, 7. Magnussen 12, 7. Pérez 12, 9. Bottas 8, 10. Norris 6, 11. Cunoda 4, 11. Gasly 4, 13. Alonso 2, 14. Kuan-jü Čou 1



Pohár konštruktérov:



1. Ferrari 77 bodov, 2. Mercedes 38, 3. Red Bull 37, 4. Alpine 16, 5. Haas 12, 6. Alfa Romeo 9, 7. Alpha Tauri 8, 8. McLaren 6, 9. Aston Martin 0, 10. Williams Racing 0