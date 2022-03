Slováci by proti Fínom radi odčinili prehru s Nórmi, budú sa musieť zaobísť bez zraneného Suslova

Zlá správa po magnetickej rezonancii

Fínsko remizovalo s Islandom

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia v utorkovom prípravnom zápase v španielskej Murcii proti Fínom bez zraneného Tomáša Suslova Talentovaný krídelník musel v predchádzajúcom zápase v Osle proti Nórom dolu z ihriska už po 35 minútach a reprezentačný lekár Ján Baťalík priznal, že má vážnejší zdravotný problém."Všetci hráči sú po zápase s Nórskom v poriadku až na Tomáša Suslova. Má poškodený zadný stehenný sval a magnetická rezonancia ukázala, že je to vážnejšie. Nebude trénerovi k dispozícii na najbližší zápas. Ostatní hráči sú len trochu unavení po záťaži a transporte do Španielska," uviedol Ján Baťalík vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu.Zverenci trénera Štefana Tarkoviča nastúpia v utorok 29. marca o 18.00 h v španielskej Murcii proti Fínom a radi by odčinili piatkovú prehru s Nórmi 0:2.Slovákom v marcovom asociačnom termíne chýba viacero opôr reprezentácie na čele s kapitánom Marekom Hamšíkom . Fínski futbalisti remizovali v sobotňajšom prípravnom zápase s hráčmi Islandu 1:1.Jediný gól Fínov strelil už v 12. minúte útočník Teemu Pukki , v 38. min vyrovnal Birkir Bjarnarson na konečných 1:1. Hralo sa rovnako v španielskej Murcii.