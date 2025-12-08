|
Pondelok 8.12.2025
Archív správ
08. decembra 2025
F1: Norris čakal na titul 152 Veľkých cien: „Je to dosť surreálne“
Šampionát vyhral o dva body pred Verstappenom, čo je najtesnejší rozdiel v boji o titul od sezóny 2008.
Jeden majstrovský titul, jedenásť víťazstiev a 152 Veľkých cien. To sú po nedeľnej VC Abú Zabí štatistiky nového majstra sveta F1 z Veľkej Británie, Landa Norrisa. Kráľovná motošportu spoznala po štyroch rokoch 35. šampióna, ktorý si zabezpečil titul tretím miestom na okruhu Yas Marina v Spojených arabských emirátoch.
Norris sa kvalifikoval na druhom mieste, o pozíciu za neskorším vicemajstrom Maxom Verstappenom na Red Bulle a zároveň o jednu priečku pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim, ktorý bol tiež v boji o titul. Verstappen si udržal vedenie, vyhral preteky a posilnil tak štatistiku víťazov VC Abú Zabí z pole position, ktorí vyhrávajú tieto preteky od roku 2015. Piastri predbehol Norrisa v deviatej zákrute úvodného kola a nakoniec bral druhé miesto. Dvadsaťšesťročný Brit sa tak sústredil na udržanie tretej priečky, ktorá mu zaručovala titul za akýchkoľvek okolností. Jeho tím sa nepozeral smerom dopredu, naopak pokrýval štvrtého Charlesa Leclerca na Ferrari. Ten sa niekoľkokrát dostal do zóny DRS, no k súboju nedošlo - Norris nabral tempo, udržal nervy, no po odmávaní šachovnicovej vlajky neudržal slzy. „Bože môj, veľmi pekne ďakujem. Milujem vás, chalani. Ďakujem za všetko,“ povedal čerstvý majster sveta po pretekoch vo vysielačke.
„Je to neuveriteľné. Je to dosť surreálne. O tomto som sníval veľmi, veľmi dlho. Mám pocit, že som tento rok odviedol svoju časť práce pre tím a som za to na seba veľmi hrdý. Ešte viac som hrdý na všetkých, ktorých som dúfam rozplakal,“ citovala Norrisa agentúra AP. Šampionát vyhral o dva body pred Verstappenom, čo je najtesnejší rozdiel v boji o titul od sezóny 2008. Predošlého titulu McLarenu v podaní Lewisa Hamiltona, ktorý sa stal šampiónom o bod pred Felipem Massom na Ferrari. Kým Hamilton zaknihoval pred sedemnástimi rokmi celkový triumf ako deviaty šampión z Británie, Norris je jedenásty majster sveta krajiny, ktorej jazdec nechýbal na štartovom rošte ani v jednej sezóne od premiérových pretekov v máji 1950. Podobne ako Hamilton a šampión z roku 2009 Jenson Button (Brawn GP) získal primát ako britský jazdec s britským tímom, pričom v tejto sezóne prekonal aj rekord krajana Davida Coultharda za najviac Veľkých cien v tradičnej stajni.
